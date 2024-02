Radelnde Mitarbeiter und Wertgarantie läuten neue Ära im Dienstrad-Leasing ein

Kernstück dieser neuen Ära ist die Einführung eines Provisionsmodells, das den Fahrrad-Fachhandel in den Mittelpunkt stellt. Dieses Modell verbindet Leasingprovider und Versicherer und lässt die Fahrradhändler durch Provisionen für Leasingverträge am Erfolg teilhaben. Zudem wird der Fachhandels-Partner effektiv durch simples Handling entlastet und dem Servicepersonal stehen wieder mehr zeitliche Ressourcen zur Verfügung.Neben dem innovativen Provisionsmodell bietet die Partnerschaft mit Wertgarantie einen umfassenden Versicherungsschutz rund um das Dienstrad-Leasing. Der Wertgarantie-Komplettschutz beinhaltet auch Inspektionen sowie einen speziellen Ausfallschutz für Arbeitgeber. „Damit setzen wir ganz neue Standards im Bereich der Sicherheit und des Schutzes für unsere Kunden“, erklärt Tommy Zimmerer, Verkaufsleiter Wertgarantie Bike.Die Bündelung des Knowhows und die Zusammenarbeit mit Wertgarantie eröffnet neue Möglichkeiten nachhaltige Mobilität in Deutschland noch schneller aktiv voranzutreiben. „Unserer Vision, gesunde Mobilitätslösungen zu fördern, den Fachhandel zu stärken und die gesellschaftliche Verantwortung von Arbeitgebern (CRS) zu transportieren, kommen wir damit ein deutliches Stück näher“, unterstreicht Monika Franz, Marketing Managerin, Radelnde Mitarbeiter.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.radelnde-mitarbeiter.de Die Wertgarantie Group ist ein renommierter Versicherungsanbieter mit 25 Jahren Erfahrung, der sich auf umfassenden Schutz für technische Konsumgüter spezialisiert hat.