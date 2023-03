QUL-zertifizierte Matratzen und Bettwaren – gut für Mensch und Umwelt

Der Qualitätsverband umweltverträgliche Latexmatratzen (QUL e. V.) setzt mit seinem QUL-Siegel, mit dem er streng schadstoffgeprüfte Latexmatratzen und Bettwaren auszeichnet, ausschließlich auf Naturmaterialien − allesamt nachwachsend und recyclebar.

Matratzen bestehen aus einer Vielzahl an Materialien. Diese können synthetischen Ursprungs sein, d. h. es handelt sich um Kunststoffprodukte auf Basis von Erdöl wie zum Beispiel synthetisch produzierte Schaumstoffe, synthetischer Latex oder Kunststofffasern. Alternativ kommen Naturmaterialien zum Einsatz wie Naturlatex, Baumwolle oder Schurwolle.



Der Qualitätsverband umweltverträgliche Latexmatratzen (QUL e. V.) setzt mit seinem QUL-Siegel, mit dem er streng schadstoffgeprüfte Latexmatratzen und Bettwaren auszeichnet, ausschließlich auf Naturmaterialien − allesamt nachwachsend und recyclebar. Für den Matratzenkern kommt 100 % Naturlatex zum Einsatz. Naturlatex ist – im Gegensatz zu synthetischem Latex, der bei vielen herkömmlichen Matratzen verwendet wird − kein Erdöl-Produkt sondern ein natürlicher Rohstoff, der aus dem Milchsaft des Kautschukbaums gewonnen wird.



Auch bei Bezugsstoffen und Polstermaterialien akzeptiert der QUL e. V. nur Naturmaterialien wie beispielsweise Baumwolle, Hanf, Leinen/Flachs, Nessel, Rohseide, Fasern aus Bambus, Kapok und Kokos, Alpakawolle, Schafschurwolle sowie Rosshaar. Ebenfalls zulässig sind Stoffe aus Lyocell (auch Tencel gennannt) – industriell hergestellte Fasern, die aus Holz gewonnen werden und daher auch natürlichen Ursprungs sind. Grundsätzlich werden Materialien aus kontrolliert biologischem Anbau bzw. kontrolliert biologischer Tierhaltung bevorzugt, bei Baumwollbezugsstoffen ist Bioqualität sogar verbindlich vorgeschrieben.

Naturmaterialien behalten ihre guten Eigenschaften über viele Jahre: Sie können Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht anzufühlen. Dass sich die Verwendung von Naturmaterialien auch positiv auf die Umwelt auswirkt, zeigte eine 2018 vom QUL e. V. in Auftrag gegebene Ökobilanzstudie. Dabei stand der komplette Lebenszyklus eines Matratzenkerns im Fokus. Verglichen wurden Kerne aus Naturlatex, synthetischem Latex und Kaltschaum. Trotz teilweise unsicherer oder fehlender Daten war im Ergebnis eine Tendenz erkennbar: Geschäumte Matratzenkerne aus 100 % Naturlatex haben in nahezu allen untersuchten Umweltparametern geringere ökologische Auswirkungen als Matratzenkerne aus synthetischen Materialien.



Alle mit dem QUL-Siegel ausgezeichneten Matratzen und Bettwaren müssen strenge Anforderungswerte für Emissionen (flüchtige organische Verbindungen, VOC) und unerwünschte Inhaltsstoffe (z. B. Weichmacher und Pestizide) einhalten. Einmal jährlich werden die zertifizierten Produkte auf über 300 Schadstoffe untersucht und zudem mechanisch geprüft, um eine lange Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen.



QUL-zertifizierte Naturlatexmatratzen und Bettwaren helfen dabei, die Schadstoffbelastung in unseren Wohnräumen möglichst gering zu halten. Und durch die ausschließliche Verwendung von Naturmaterialien profitiert nicht nur der Mensch, sondern auch die Umwelt!