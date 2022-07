DIY für Dellen, Lack, Glas und Co

Die Oberflächen-Retter von QUIXX besitzen rund 25 Jahre Erfahrung, wenn es um die DIY-Reparatur von kleineren Schäden an Fahrzeugen geht. Viele Produkte können nicht nur bei Autos und Motorrädern, sondern auch bei Wohnmobilen, Privatflugzeugen, Booten oder im Haushalt eingesetzt werden. 2022 ist das Portfolio der renommierten Marke der E.V.I. GmbH auf 14 Artikel angewachsen, die eine Vielzahl von typischen Schadens-Szenarien abdecken: egal ob zerkratztes (Acryl-)Glas, Schrammen oder Dellen im Lack, Macken in Leder- und Plastikoberflächen, verwitterte Reifen und Kunststoffe, „blinde“ Scheinwerfer oder ermattete Metall-Oberflächen. Jüngster Neuzugang im Angebot ist das Multi Repair Wipe. Es handelt sich dabei um eine Packung mit zwei getränkten Einwegtüchern, die perfekt sind, um kleinere Kratzer, Flugrost, fremde Lackanhaftungen und hartnäckigen Schmutz wie Vogelkot zu entfernen. Anwenderfreundlicher und praktischer geht es kaum.Mit einer UVP von 3,99 Euro handelt es sich beim Multi Repair Wipe um das günstigste Produkt im Angebot von QUIXX. Doch auch die anderen Artikel kosten selten mehr als 20 Euro und animieren somit zum Spontankauf – etwa weil man bereits ein bestimmtes Reparaturproblem hat oder zumindest für die Zukunft erwartet. Mit ihrer auffälligen Farbgebung in Orange, Schwarz und Rot besitzen die hochwertig aussehenden Verpackungen zudem einen großen Aufmerksamkeitsfaktor. Somit eignen sich die Produkte von QUIXX als perfekte Mitnahmeartikel für Shops von KFZ- und Motorradwerkstätten, Reifenbetriebe, den Teilehandel oder auch Tankstellen.