DIY-Kur für das Auto nach dem Urlaub

Am ehesten fallen optische Mängel an den Kunststoffbauteilen des Exterieurs ins Auge. Ausgeblichen bleibt vom einst tiefen Schwarz nur noch unschönes alt aussehendes Grau übrig. Dann hilft die Schwarze Kunststoff Farbe von QUIXX. Das All-inclusive-Set enthält alle zur Reparatur notwendigen Utensilien. Es verleiht Kunststoffteilen ein neues, tiefschwarz glänzendes Aussehen, ohne feuchte oder klebrige Oberflächen zu hinterlassen. Und das sogar äußerst dauerhaft. Dank der Black-Polymer-Technology mit dem speziellen High Performing Protecting-Coat hält die neue frische Optik bis zu einem Jahr. Die richtige Anwendung wird in der beiliegenden Schritt-für-Schritt- Anleitung genau erklärt und zudem in einem Video-Tutorial ausführlich dargestellt.Doch nicht nur das Ex-, sondern auch das Interieur eines Autos leidet durch Sonneneinstrahlung. Abnutzungen, Risse oder kleine Löcher auf dem Armaturenbrett, am Lenkradbezug aus Leder oder den edlen Ledersitzen sind oft die Folge. Mit solchen Schäden im Innenraum sinkt der Wiederverkaufswert des Kfz. Das Leder & Vinyl Reparatur Set von QUIXX spart nicht nur teure Reparaturen ein, sondern unterstützt auch den Werterhalt. Das All-inclusive-Set enthält alle für die Anwendung notwendigen Utensilien und ist für die meisten glattflächigen Leder- und Kunststoffoberflächen im Auto-Innenbereich geeignet. Die ausführliche Anleitung erläutert Do-it-yourself-Handwerkern die richtige Anwendung. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt zudem das hilfreiche Video-Tutorial. Die Schwarze Kunststoff Farbe und das Leder & Vinyl Reparatur Set sind nur zwei Beispiel für die Do-it-yourself-Sets von QUIXX, mit denen auch Laien oberflächliche und kleine Schäden am Auto in Profi-Qualität selbst reparieren können. Die neue frische Optik sorgt für mehr Freude am Fahrzeug sowie einen höheren Wiederverkaufswert.