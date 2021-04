simplehuman – Die neue Generation des Sensorspiegels

Automatischer Erkennungs-Sensor: Dank des Bewegungssensors erkennt Sie der Sensorspiegel, sobald Sie vor ihm stehen und schaltet sich automatisch ein, wenn sich Ihr Gesicht nähert.

sobald Sie vor ihm stehen und schaltet sich automatisch ein, wenn sich Ihr Gesicht nähert. Lichteinstellungen: Farbtemperatur: Dieser Spiegel besitzt zudem eine Kerzenlicht-Einstellung, mit welcher Sie Ihren Look nochmal bei geringerer Lichtintensität checken können, bevor Sie das Haus verlassen. Intensität: Die Touchbedienung der Helligkeit erlaubt eine schnelle, intuitive Regelung des stufenlosen Helligkeitsbereichs – von 100 bis 800 lux!

Das Touch-Sensor-Fenster ermöglicht ein längeres Ein- und Ausschalten der Leuchte

Kabellos und wiederaufladbar: Wird mit Standard USB aufgeladen. Eine Ladung hält bis zu 5 Wochen.

LED Leuchte: Traditionelle Glühbirnen verblassen schnell oder brennen aus. Die LEDs des Spiegels wurden auch nach 40.000 Stunden Nutzung als „wie neu“ eingestuft. Das entspricht einer Stunde täglich, jeden Tag, für länger als 100 Jahre.

Es war einmal dervon, der ein neues Kapitel der Geschichte des Anbieters für clevere Haushaltstechnik startete…Nun feiert der Bestseller ein Comeback - mit neuen Funktionen und verbesserter Benutzererfahrung!Die neue Version des beliebtenSensorspiegels bietet jetzt z.B. die Möglichkeit, zwischen Sonnen- und Kerzenlicht umzuschalten und die Helligkeit selbst von 100 bis 800 Lux einzustellen, wie bei den höherpreisigen anderen Modellen. Dazu besteht durch das Touch-Sensor-Fenster jetzt auch die Möglichkeit, das Licht für längere Zeit ein- und auszuschalten, auch wenn man das Gesicht leicht von der Spiegelfläche entfernt. Vollkommen perfekt auch für unvollkommene Lichtszenarios!DieTechnologie bedient sich an bis zu 800 Lux: Ein Lichtsystem mehr als doppelt so hell, wie die der Nächstbesten. Durch spezielle Mikroreflektoren zerstreuen sie das Licht mit Hilfe des Ringlichts gleichmäßig. So entsteht kein Lichtverlust und keine Heißpunkte. Mit einem Farbwiedergabeindex von bis zu 95 ahmt der Spiegel das natürliche Sonnenlicht nach und bedient sich somit dem vollen Farbspektrum, um jedes Detail sichtbar zu machen. So sehen Sie in jeder Umgebung makellos aus. Die Intensität des Lichtes lässt sich regeln, sodass Sie das Lichtverhältnis Ihrer ausgesuchten Umgebung perfekt nachahmen können.