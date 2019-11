Pressemitteilung BoxID: 777819 (Question de style)

Wenn Technik der Schönheit dient

Neue Lichttechnologie, Bewegungssensoren, Mikroreflektoren, Vergrößerungsfunktionen, Wifi: Simplehuman ist nicht der Sponsor des nächsten Mission Impossible Films, sondern ab sofort der beste Beauty-Partner für jedes Lichtszenario.



Dank des tru-lux Lichtsystems, einer einzigartigen Technologie in allen Beautyspiegeln der kalifornischen Marke simplehuman, die das natürliche Sonnenlicht farblich und von der Intensität her nachahmt, sehen und schminken Sie sich immer im perfekten Licht!



Das tru-lux Lichtsystem und CRI: Bei falscher Beleuchtung können die Farben des Make-ups irreführend sein. Mit bis zu 800 Lux und mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von bis zu 95, ahmt das tru-lux-Lichtsystem das natürliche Sonnenlicht mit seinem vollen Farbspektrum nach, damit Sie wissen, wann Ihr Make-up farbkorrekt und makellos ist.



Mikroreflektoren



Dank der speziellen Mikroreflektoren wird das Licht mithilfe des Ringlichts gleichmäßig verteilt, sodass keine Lichtverluste und keine Heißpunkte entstehen.



Bewegungssensoren



Die aus Kalifornien stammende Innovation leuchtet dank smarten Bewegungssensoren automatisch auf, sobald Sie sich diesem nähern. Während der Nutzung wird die Auslöserzone empfindlicher, damit er sich nicht unerwartet ausschaltet. Sobald Sie fertig sind und sich von dem Sensorspiegel entfernen, schaltet sich das Licht automatisch aus.



Verschiedene Lichteinstellungen und LEDs



Einzigartig ist auch die Möglichkeit das Lichtverhältnis zu kontrollieren, z.B. dank Dimmfunktion oder wärmeren Lichteinstellungen mit intensiver oder weniger intensiver Strahlkraft. Damit können Sie das Lichtverhältnis Ihrer ausgesuchten Umgebung perfekt nachahmen, bei einigen Modellen sogar im „Candle Light“ Modus.

Die LEDs sind zudem langlebig und umweltfreundlich.



Vergrößerung und Ansichten



Abhängig von den Modellen werden verschiedene Ansichten und Vergrößerungsmöglichkeiten angeboten: Von drei bis zu 10-facher Vergrößerung ist alles möglich.



Wifi



Zudem sind ausgewählte Spiegel WiFi-fähig, so können Sie auf die intelligenten Funktionen des Spiegels zugreifen und die Sprachsteuerung via Alexa oder Google Assistant nutzen.



Kabellos und wiederaufladbar



Die Spiegel werden mit Standard-USB aufgeladen. Eine Ladung hält bis zu 5 Wochen. Damit sind keine störenden Kabel nötig, die Platz verschwenden oder für Unordnung sorgen.



Inbase Telefon-Ladegerät und Telefonständer (bei Sensorspiegel SE)



Unter der Basis des Spiegels befindet sich ein inbase Ladegerät für Ihr Telefon oder andere Geräte, die mit Standard-USB aufgeladen werden. Während des Aufladens können Sie Ihr mobiles Endgerät ganz einfach in den inbase Telefonständer platzieren.

So haben Sie alles perfekt im Blick.



Alle Spiegel sind in Edelstahl sowie teilweise in roségold, bronze, schwarz und weiß erhältlich.

