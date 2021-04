Warum ist CBD so gut für die Haut?

CBD (ein nicht psychoaktives, aus der Hanfpflanze gewonnenes Cannabinoid) ist ein gut dokumentierter Entzündungshemmer, der hervorragend geeignet ist, um das Gleichgewicht im Körper zu fördern und auch um dazu beizutragen, ein Gleichgewicht der Haut zu erzielen. Entzündungen sind beispielsweise für viele einer der Hauptgründe für Probleme mit der Haut - von Akne bis hin zu Rosacea - und sie beschleunigen den frühzeitigen Hautalterungsprozess. Deshalb sind die Produkte der amerikanischen Clean Beauty Marke-basiert, um den Hautfeind Nr. 1 zu bekämpfen: Entzündungen, die unsere Haut von Hautalterung bis Hautunreinheiten belasten.Ausschläge, Pickel, Rötungen, Trockenheit und Falten können verschiedene Ursachen haben, die nicht direkt mit Ihrem Hauttyp verbunden sind. CBD ist jedoch so vielseitig, dass es helfen kann, Feuchtigkeit und wichtige Nährstoffe an der Oberfläche der Haut wiederherzustellen, um eine schnellere Heilung zu fördern und die Gesundheit Ihrer Haut zu erhalten. Der Grund für diese Vielseitigkeit ist u.a. das ideale Verhältnis derundderDiese haben eine natürliche Affinität zur Haut und fungieren als wesentliche Bausteine ihrer Oberflächenschicht, die sie schützen, stärken, glätten und beruhigen. Daher wird CBD als Wunderwaffe für die Haut immer mehr erkannt.Oxidativer Stress entsteht durch die Belastung durch freie Radikale und kann zu Flecken, Falten und sogar Hautkrebs führen. Aufgrund der beispielsweise Umweltverschmutzung oder des Abbaus der Ozonschicht, ist unsere Haut mehr freien Radikalen ausgesetzt als je zuvor. CBD kann dabei helfen, diese Schäden rückgängig zu machen, denn es ist ein starkes Antioxidans! So schützen Sie die Haut vor Anzeichen von Umweltschäden, wie UV-induzierte Lichtschäden, die kleine Linien und Fältchen verursachen können. Kombiniert mit weiteren Antioxidantien, wie Hagebutte oder Nachtkerzenöl, sorgen Produkte wie das „ The Recovery Oil “ von Lab to Beauty für sofort verbesserten Teint mit Anti-Aging-Effekt und einer gestärkten Schutzbarriere.Feuchtigkeit ist das A und O für schöne Haut! Essentielle Omega-3, -6 und -9 Fettsäuren unterstützen die Barrierefunktion der Haut, um ihren Feuchtigkeitsgehalt zu erhalten. Der parfumfreie „ The Omega Fatty Facial Moisturizer “ bietet einen wahren Feuchtigkeitsboost für die Haut mit einem ausgewogenen Cocktail an Sheabutter, Chia-, Avocado-, Argan-, Nachtkerzen- und Sonnenblumenölen. Die leichte Emulsion mit mattem Finish ist wie alle anderen Produkte der Marke Lab to Beauty vegan, tierversuchsfrei, THC-frei, nicht gentechnisch verändert, frei von Parabenen, Sulfaten, Phthalaten, Duftstoffen, Silikonen und Gluten.Hanföl ist ein nicht komedogenes Öl, das heißt es verstopft die Poren nicht, hilft das Gleichgewicht der Haut wiederherzustellen und wirkt dazu antibakteriell und beruhigend. Die Talgproduktion als Antwort auf Irritationen gleicht sich aus und der Schutzmantel der Haut sowie die Feuchtigkeit bleiben erhalten. In der Detox-Gesichtsmaskevonfinden sich neben den entzündungshemmenden Eigenschaften von CBD obendrein noch weitere klärende und antibakterielle pflanzliche Inhaltsstoffe, wie Bentonit-Tonerde und Matcha. So bewirkt die Maske eine sofortige Entgiftung der Haut.Die Haut zu beruhigen ist eine der Hauptwirkungen von CBD und wir alle haben Haut, die es nötig hat, beruhigt zu werden. Dasist ein beruhigendes Spray für einen sofortigen Energiekick mit antibakterieller und feuchtigkeitsspendender Wirkung. Der Toner eignet sich für Frauen ideal nach der Gesichtsreinigung, sowie für Männer nach der Rasur und um Rasurbrand vorzubeugen. Neben entzündungshemmendem und beruhigendem CBD wurde dasmit Aloe Vera, Rose und Pfefferminz -Öl formuliert, was die Haut beruhigt und zur Aufrechterhaltung des Hautgleichgewichts beiträgt.Für den Körper hatdas außergewöhnliche Körperserumentwickelt. Mit seiner schnell einziehenden Formel ist es perfekt für alle, die das „cremige“ Gefühl auf der Haut nicht mögen, ihre Haut aber bestmöglich pflegen wollen. Auf der einen Seite wirkt es festigend und straffend und verbessert durch Inhaltsstoffe, wie Seetang und Zinnkraut die Spannkraft und Textur der Haut. Kombiniert mit CBD, das das Hautgleichgewicht unterstützt, und veganer Hyaluronsäure, verhilft das Serum zu einer jünger aussehenden, belebten Haut.Die Anti-Aging-Mischung der“ aus Vitamin C, veganer Hyaluronsäure und entzündungshemmendem CBD assoziiert mit reichhaltiger botanischer Butter wie Shea- oder Kakaobutter sorgt für langanhaltende Feuchtigkeit und verschmilzt sofort mit der Haut. Die entzündungshemmenden und entspannenden Eigenschaften des CBD werden durch den nährenden Effekt von Kokosöl, das auch entzündungshemmend wirkt und die Barrierefunktion der Haut zu verbessern hilft, verstärkt. Diese vitalisierenden, erholsamen Ergebnisse auf der Haut werden noch durch die Rosmarin-Minze-Noten des Produkts unterstützt – ein Spa-Erlebnis!