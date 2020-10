The Green Cure Mask: Die vegane klärende Maske von Lab to Beauty

CBD - hilft Entzündungen und Rötungen zu bekämpfen und fördert einen klaren und ebenmäßigen Teint

Dieder veganen und tierversuchsfreien CBD Skin Care Linieist die meistverkaufte Gesichtsmaske, die eine sofortige Entgiftung der Haut bewirkt + Entzündungen mit einer super-grünen Heilmischung aus Matcha, französischer grüner Tonerde und CBD reduziert. Für alle Hauttypen formuliert, klärt die The Green Cure Mask den Teint, beruhigt die Haut, verbessert die Hauttextur und den Hautton. Die Maske ist sanft und klärend mit einer Note von beruhigendem Lavendel. Für jeden Hauttyp.Diemit aufeinander abgestimmten Produkten für eine komplette Pflegeroutine, ausschließlich auf pflanzlicher Basis und mit dem Wunderinhaltsstoff CBD ist nun ab sofort auf douglas.de erhältlich. Während viele Marken nur Hanföl, bekannt für seine feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften einsetzen, wird inauch einverwendet, der gezieltwirkt und sich damit für die verschiedensten Hauttypen und -probleme eignet, fürDer Bestseller der Marke ist die- eine beruhigende Symbiose ausund hochwertigen Pflanzenwirkstoffen – für einen klaren Teint.Anwendung1-3x wöchentlich nach dembenutzen. Haut befeuchten. Beliebige Menge auf Gesicht und Hals in kleinen, kreisenden Aufwärtsbewegungen verteilen. Augen- und Mundpartie aussparen. Für 5-15 Minuten einwirken lassen. Mit lauwarmem Wasser den Rest der Maske abwaschen. Anschließend mit dem The Refreshing Mist nachbehandeln. *Bei empfindlicher Haut die Maske nicht komplett trocknen lassen.Die MarkeLab to Beauty, die Kreation der Schwestern, eröffnete eine neue Skin Care Kategorie mit dermit aufeinander abgestimmten Produkten für eine komplette Pflegeroutine, ausschließlich auf pflanzlicher Basis und mit dem Wunder-Inhaltsstoff, um demLab to Beauty wurde von der-Bewegung inspiriert, um eine Clean Beauty Marke zu kreieren, die Pflanzen in allen Formeln an die erste Stelle setzt. Lab to Beauty istund mit nachhaltig beschafften Produkten nach demund nach der. Die Produkte sind eine beruhigende Symbiose ausund hochwertigen Pflanzenwirkstoffen - die meisten in Bio-Qualität, die auch in Luxus-Spas, wie dem Fontainebleau Hotel in Miami Beach oder dem Four Seasons in Santa Barbara schon ihren Platz gefunden haben. Vor allem besteht diese Linie aus wirkungsvollen Produkten, um allezu neutralisieren für eineaussehende Haut.