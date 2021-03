Temperatur-Management der nächsten Generation: Der neue T3 Curl ID Lockenstab

Nach dem Lucea ID Glätteisen erweitert T3 sein Heat ID Portfolio um einen neuen Lockenstab mit Heat ID und IQ Technologie: Eine neue Komponente - Chemische Behandlung - wird berücksichtigt, um die Temperatur auf jedes einzigartige Haarprofil optimal zu personalisieren für schonende und langanhaltende Ergebnisse. Schnell. Glänzend. Geschmeidig. Alles in einem Durchgang!SPITZEN-TECHNOLOGIE. GESUNDE ERGEBNISSE.Für perfekte und glänzende Locken, die lange halten. Mit weniger Hitzeschäden werden Haarbeschaffenheit, Farbbehandlung aber auch chemische Behandlung berücksichtigt. Ob Glättung, Dauerwelle oder Keratin-Behandlung: einige Prozedere ändern die Haarqualität und -Struktur. Der neue T3 Curl ID regelt die Temperatur automatisch nach Ihren Eingaben für schonende und langanhaltende Ergebnisse.Dermitundbietet maßgeschneidertes Temperatur-Management für glänzende Ergebnisse mit weniger Schäden und einer optimierten Benutzererfahrung: Der innovative 32mm-Lockenstab hat zwei keramische CeraSyncHeizelemente, die für eine gleichmäßige und konstante Hitzeverteilung über den gesamten Stab sorgen. Die Cool-Tip-Spitze, der audiovisuelle Touchscreen und ein manueller Modus machen das Haare-Locken so einfach, wie nie zuvor. Der Ionen-Generator sorgt für weniger Frizz und mehr Glanz. Immer elegant präsentiert sich das Gerät wie gewohnt beiin roségold und weiß, nun mit einem matten leichten Perlmutt-Finish. Wenn Technik auf Schönheit trifft!die patentierte T3 HeatID-Technologie ermöglicht eine maßgeschneiderte Temperaturanpassung wie nie zuvor. 9 Temperatureistellungen in Kombination mit einem individuell einstellbaren Haarprofil garantieren die optimale Temperatur für geschmeidige, glänzende Locken.Die 9 digital kontrollierten Temperatureinstellungen bieten eine fortschrittliche Wärmegenauigkeit, die sich automatisch an die Eingaben für Haartextur, Farb- und chemische Behandlung anpassen, um optimale Locken zu liefern.Ein intelligenter Microchip kontrolliert und steuert die Leistung, um Temperaturschwankungen zu minimieren und eine schnelle Hitzerückgewinnung zu gewährleisten.Dieser Lockenstab ist aus einer eigens angefertigten Keramikoberfläche, die geschmeidig durch das Haar gleitet, für mehr Glanz und schöne, langanhaltende Locken und Wellen.: Zwei leistungsstarke Keramik-Heizelemente sorgen mit gleichmäßiger und präziser Wärme für ein schnelles Styling in nur einem Durchgang.Die Cool-Tip-Spitze sorgt dafür, dass die Spitze nicht heiß wird für mehr Komfort beim Styling.: Der leistungsstarke eingebaute Ionengenerator erzeugt 10MM negative Ionen pro Kubikzentimeter, für weniger Frizz und mehr Glanz.Der Touchscreen sorgt für das ultimative und reaktionsschnellste Profil.Wischen Sie mit dem Finger, um Ihre Einstellungen für eine schnelle und einfache Verwendung auszuwählen.Nach einer Stunde Nichtbenutzung schaltet sich der Lockenstab automatisch ab.Entdecken Sie Ihre Heat ID:- Ermitteln Sie Ihren Haartyp. Das ist der Schlüssel zur Bestimmung der richtigen Temperatur für Ihr Haar. Ob fein oder dick, gefärbt oder chemisch behandelt, Ihr Haar ist einzigartig – und das sollte sich auch in der Temperatureinstellung widerspiegeln.- Entdecken Sie den ersten interaktiven Styling-Stab, der Ihren individuellen Haarbedürfnissen gerecht wird. Mit seinem reaktionsschnellen Touch-Bedienfeld macht derdie Eingabe Ihres Haarpro?ls zum Kinderspiel (und es macht sogar Spaß).- Speichern Sie Ihr Haarpro?l und entdecken Sie Ihre Heat ID. Von glattem Haar bis zu definierten Locken: Ein Styling, auf das Sie sich verlassen können. Die Temperatur ist einfach genau richtig.Ist die Strähne sehr zart und kaum zu sehen? – FeinLässt die Strähne sich gut ertasten und fühlt sich glatt an? – MittelFühlt sich sie Strähne grob und körnig an? – DickIst Ihr Haar drei oder vier Nuancen heller oder dunkler als Ihre natürliche Haarfarbe?Ist Ihr Haar blondiert?Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, wählen Sie die Option Farbbehandlung aus.Hatten Sie ein Brazilian Blowout oder eine Keratinbehandlung?Ist Ihr Haar geschädigt?Wenn Sie eine dieser Fragen mit Ja beantworten, wählen Sie die Option Chemische Behandlung aus.Für schonende und langanhaltende Ergebnisse. Schnell. Glänzend. Geschmeidig. Alles in einem Durchgang!Question de Style UGLaurence Balshüsemann-Beilin+49 211 9468 8290