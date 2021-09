Simplehuman: Gegen Plastik – für die Umwelt

Erhältlich in den Farben : Rosé, Messing, gebürstetem oder poliertem Edelstahl und Weiß

Füllmenge: 266ml.

Größe und Gewicht: 2cm hoch, 7cm breit, 11.2 cm tief & 390g schwer

Preis: UVP ab 89,95

Erhältlich in den Farben : gebürstetem Edelstahl

Füllmenge: 946ml.

Größe und Gewicht: 9cm hoch, 9.9cm breit, 16.5 cm tief & 1,1kg schwer

Preis: UVP ab 149,95

Erhältlich in den Farben gebürstetem Edelstahl

Füllmenge: 295ml.

Größe und Gewicht: 18 cm hoch, 2,8 cm breit und 3,7 cm tief & 410g schwer

Preis: UVP ab 59,95

Erhältlich in den Düften: Lavendel, Mandarine, Gurke, Quellwasser, Geruchsneutral oder Geranie erhältlich

Füllmenge: 1L.

Preis: UVP ab 40,37 für 3 Nachfüllbeutel

Größe: 10,9 cm hoch, 7,5 cm breit und 8,5 cm tief

Preis: UVP ab 39,95

Größe: 131 cm hoch, 35,4 cm breit und 35,4 cm tief

Preis: UVP ab 130

Erhältlich in den Farben : Roségold, poliertem und gebürsteten Edelstahl

Füllmenge: 295ml.

Größe und Gewicht: 2cm hoch, 7cm breit, 11.2 cm tief & 390g schwer

Preis: UVP ab 89,95

Ob in der Küche, im Bad, in der Dusche oder im Büro, die verschiedenen Sensorspender von Simplehuman helfen gegen die Vermehrung von Bakterien und sind eine nachhaltige Alternative um den Plastikverbrauch für die Umwelt zu reduzieren. Alle Seifenspender können auch mit Bodylotion, Handdesinfektion, Shampoo oder Spülmittel befüllt werden. In verschiedenen Größen und Ausführung erhältlich, mit oder ohne Wandhalterung sehen Sie so gut aus, dass sie zu jedem Einrichtungsstil passen und definitiv den Spaß-Faktor am Händewaschen erhöhen werden!Keime im Badezimmer, in der Küche oder sogar im Büro, haften leider an vielen Oberflächen, wie zum Beispiel an Seifenspendern und können so schnell zu Krankheiten führen, vor allem in diesen unsicheren Zeiten.Simplehuman bietet mit seinen Seifenspendern eine intelligente Lösung, um das Berühren von unreinen Flächen zu vermeiden und Plastik zu reduzieren. Die Sensorspender für Flüssigseife und die Sensorspender für Schaumseife sind in den Farben Rosé, Messing, Weiß oder Stahl erhältlich, sodass Sie in jede Raumgestaltung passen.Dank einer Ionen-Beschichtung werden Fingerabdrücke und die Bakterienablage vermieden. Die verschiedenen Seifensorten vonmit ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen kommen in großformatige Nachfüllbeutel und helfen somit, Plastik zu reduzieren.Mit der praktischen Trichter-Nachfüllöffnung können die Seifenspender von nachgefüllt werden, um Plastik zu sparen. Diese Sensormodelle können alleine stehen, mit einer Wandhalterung an jede beliebige Wand fixiert werden oder mit der Bodenhalterung im Raum plaziert werden.Jedes Modell verfügt über eine verstopfungssichere Schlauchpumpe, die ein präzises und konstantes Ausfließen ermöglicht, und ein Silikonventil, welches Nachtropfen vermeidet. Die gewünschte Seifenmenge können Sie selbst bestimmen: Halten Sie Ihre Hand für wenig Seife nah an den Sensor und für mehr Seife weiter weg. Der Seifenspender kann mit dem mitgelieferten Ladekabel aufgeladen werden – und keine Sorge, eine Ladung hält bis zu 3 Monaten! Verwenden Sie Seife von als Schaum oder in flüssiger Form , für optimale Spenderleistung und einen reduzierten Plastikverbrauch.bietet stylische und clevere Lösungen in verschiedenen Farben, die Ihren Platz wirklich verdient haben.Der wiederaufladbare Sensorspender für Flüssigseife ist ideal für die dosierbare und berührungsfreie Ausgabe von Seife und Desinfektionsmitteln, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern. Dank der Wasserdichtigkeitsklasse IP67 können Sie die Sensorpumpe im Waschbecken abspülen, damit sie immer sauber und neu aussieht.Der Sensorspender für Flüssigseife ist auch ab August in Maxi Größe erhältlich.Der Pumpspender für Flüssigseife hat eine besondere Ionen-Beschichtung, die die Ablage von Fingerabdrücken und Bakterien verhindert.Nichts als sensitive Inhaltsstoffe – Simplehuman Formeln für Flüssigseife sind biologisch abbaubar, hypoallergen und enthalten keine Parabene oder DEAs.Der Sensorspender für die Flüssigseife kann nun auch an die Wand fixiert werden.Der Sensorspender für die Flüssigseife kann dank einer Bodenhalterung in den Raum gestellt werden.Der Sensor-Spender für Schaumseife spendet die perfekte Menge an Seife, die einen Dicken und cremigen Schaum erzeugt. Der Sensor-Spender ist wiederaufladbar und kann nachgefüllt werden.