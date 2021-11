Neue Line von T3 Micro Haarstyling Geräte: THE GRAPHITE LINE Styling und Design auf höchstem Niveau – die dunklere Seite von T3 Micro mit der neuen G

T3 Micro lanciert eine Kapsule Kollektion in neuem Design, The GRAPHITE LINIE mit drei leistungsstarken und schonenden Haarstyling Tools für glänzende und schnelle Ergebnisse, die halten: Das Glätteisen T3 Lucea Graphite, den Lockenstab T3 Singlepass Curl Graphite und den kompakten Haartrockner T3 Fit Graphite.



Schnelle schonende Ergebnisse:

Mit der Singlepass Technologie und der IQ Technologie wird durch einen intelligenten Microchip die Temperatur optimal gesteuert und somit Hitzeschwankung vermieden. CeraGloss-Keramikplatten sorgen für ein perfektes Gleiten der Geräte durch das Haar. Eine Ionen Technologie und verschiedene Geschwindigkeitsstufen helfen die beste Temperatur sowie Stärke für jeden Haartyp zu finden, dazu sehen die Geräte besonders elegant und hochwertig aus.



T3 Fit Graphite: Mit seinem kompakten Design ist der T3 Fit 30 % kleiner und 20 % leichter als der herkömmliche T3-Haartrockner, aber bietet die gleiche Leistung. Ein effizientes, agiles Design ermöglicht müheloses Styling und einfache Aufbewahrung für mehr Stil und weniger Aufwand. Ausgestattet mit der IonAir Technologie, die den breiten, sanften Luftstrom mit negativen Ionen anreichert, verfügt der T3 Fit über einen Motor in herkömmlicher Größe und einem leistungsstarken Ionengenerator für schnelleres Trocknen und ein fabelhaftes Endergebnis. Die richtige Kombination für jeden Haartyp wird durch die drei Hitze- und die zwei Geschwindigkeitseinstellungen gewährleistet. Eine feststellbare Kaltstufe fixiert Ihre Styles und ermöglicht ein langanhaltendes Finish. So erhalten Sie das Haar, das Sie sich schon immer wünschen.



Die Technologie im Überblick:



- T3 IonAir Technologie: Ein breiter, mit Ionen angereicherter Luftstrom trocknet das Haar sanft und schnell.



- Ionengenerator: Sättigt den Luftstrom mit 10mm negative Ionen und sorgt so für ein glattes, glänzendes Finish.



- 3 Wärme- und 2 Geschwindigkeitseinstellungen: Die individuell anpassbaren Einstellungen ermöglichen eine perfekte Kombination aus Temperatur und Geschwindigkeit zum Stylen.



- Ventilatorrad: Regelt den Luftstrom des Trockners und bändigt dadurch verwirbelte Luft zu einem gleichmäßigen, sanften Strom.



- Feststellbare Kaltstufe: Ein kalter Luftstrom fixiert jedes Styling für sanfte, langanhaltende Ergebnisse.



- Leicht und ergonomisch: Für eine unkomplizierte und komfortable Bedienung.



- Leiser Betrieb: Optimierter Geräuschpegel für ein angenehmes Haaretrocknen.



- Stylingdüse: Sorgt für schnelles Trocknen, indem die Luft in einer breiten Kegelform herausströmt und das Haar mit maximaler Leistung optimal und in kürzester Zeit trocknet.



- Langlebiger Motor: Dieser garantiert eine zuverlässige Leistung.



- 2,7 m langes Netzkabel mit Aufwicklung: Ermöglicht eine einfache Handhabung.



T3 Lucea Graphite: Erleben Sie T3 Lucea, ein professionelles Glätteisen, das Ihr einzigartiges Haar mit individueller Hitze versorgt. Mit 9 Temperatureinstellungen und CeraGloss-Keramikplatten liefert Lucea optimale Wärme für jeden Haartyp. Dank der T3 Rapid HeatIQ-Technologie sorgt dieses Glätteisen für gleichmäßige, beständige Wärme während des gesamten Stylings.



Die Technologie im Überblick:



- T3 Rapid Heat-IQ: Ein intelligenter Mikrochip kontrolliert und steuert die Leistung, um Temperaturschwankungen zu minimieren und eine schnelle Hitzerückgewinnung zu gewährleisten.



- StyleEdge™: Ermöglicht ein vielseitiges Styling (Glätten, Locken und Formen) bei leichter Anwendung – kein Ziehen und keine Verletzung der Haare.



- Cera Gloss: Die Cera Gloss Keramikplatten sind 25mm breit und glätten schnell die Oberfläche des Haares, um diese vor dem Austrocknen zu schützen.



- 9 Temperaturstufen: Anzuwenden bei jedem Haartyp.



T3 Singlepass Curl Graphite: Mit der Digital T3 SinglePass® Technology dieses eleganten 32 mm Lockenstabes überwacht ein intelligenter Mikrochip die Temperatur und sorgt für einheitliche Wärme, während leistungsstarke Keramikheizelemente die Wärme gleichmäßig verteilen und heiße Stellen verhindern. Je nach Haartyp und -struktur können Sie zwischen den fünf einstellbaren Temperaturstufen auswählen. Dank des optimierten Hitzemanagements erhalten Sie als Ergebnis eine großartige, langanhaltende Lockenpracht.



Die Technologie im Überblick:



- Digital T3 SinglePass® Technology: Der eingebaute Mikrochip misst und regelt ständig die Temperatur im ganzen Aufsatz, um schnelle und gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen, ohne das Haar unnötig zu belasten.



- Aufsatz aus spezieller Keramikmischung: Keramikmaterialien geben negative Ionen ab, die die Schuppenschicht schnell versiegeln, um die Feuchtigkeit zu bewahren.



- 5 einstellbare Temperaturstufen (127–210 °C): Liefern die richtige Wärme für ein perfektes Styling jedes Haartyps oder – zustands und zaubern somit tolle Ergebnisse.



- Leichtes Design: Sorgt für ein wirklich müheloses Styling-Erlebnis.



- SmartTwist dial: Einstellrad für einfaches Ein- und Ausschalten sowie Temperatureinstellung.



Geeignet für alle Haartypen sowie -strukturen!



Erhältlich ab November 2021 bei t3micro.de und flaconi.de zu folgendem Preis: T3 Fit Graphite, T3 Lucea Graphite und T3 Singlepass Curl Graphite UVP jeweils 160€.

(lifePR) (