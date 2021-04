My First Baobab! mit Baobab Collection

.

Mit dem brandneuen Konzept My First Baobab bietet die belgische Manufaktur Baobab Collection die erfolgreiche Ausführung der sonst saisonalen Cities Kollektion in einem neuen, kleineren Format, das sich ideal zum Kennenlernen der Marke eignet.



Abermals von der derzeit allgegenwärtigen Reiselust inspiriert, lädt My First Baobab mit Humor und Leichtigkeit zu einer spielerischen Entdeckung der aufregendsten Städte rund um den Globus ein.



Die handgefertigten Glasbehälter der Duftkerzen sind im Siebdruckverfahren mit Platin und 9-karätigem Gold versetzt und zeigen kreative, farbenprächtige Designs, die in Anlehnung an die architektonischen Meisterwerke der namengebenden Orte geschaffen wurden. Passend dazu sind die Verpackungen mit auf das Kerzenglas abgestimmten Motiven bedruckt.



Die Duftnoten bieten ein olfaktorisches Feuerwerk für den Geruchssinn ganz im Stil der jeweiligen Stadt und reichen von romantisch wie ein Sparziergang durch die blumigen Pariser Jardins über fruchtig-fein wie eine Kugel Eis im Yachthafen von St.-Tropez bis sportlich und frisch wie die frühmorgendliche Atmosphäre in Miami.



MANHATTAN

Die Duftkerze Manhattan wird in ein Glas mit platin- und marineblauem Siebdruck-Dekor gegossen, das von der Art-Deco-Architektur des Chrysler-Buildings inspiriert wurde.

Der Duft von Flieder, Moschus und Kiefer versetzt an die Ecke Madison Avenue und 82. Straße, wo die Frühlingsdüfte dem Central Park entströmen.

Inspiration: Architektur des Chrysler-Buildings in Manhattan, New York

Dekor: Siebdruck-Motiv im Art-Deco-Stil in Anlehnung an das Chrysler-Building in Marineblau mit Platin-Rand

Duft: Kiefer, Maiglöckchen, Moschus



PARIS

Die Paris-Duftkerze ist mit einem puderrosa und goldenen Siebdruck verziert, der an die stilisierte Struktur des Eiffelturms erinnert. Mit einer Mischung aus blumigen Aromen von Linden

und Tulpen erinnert diese Duftkerze an die Romantik der Stadt.

Inspiration: Paris, die Stadt der Liebe, im Frühling

Dekor: Siebdruck in zartrosa und gold, der die Struktur des unteren Teils des Eiffelturms nachahmt

Duft: Linde, Tulpe, Kastanienblätter



SAINT TROPEZ

Die Glasvase der Duftkerze Baobab Collection à Saint Tropez besticht mit einem mehrfarbigen und goldenen Siebdruck, der auf den Dächern dieser malerischen Stadt an der Mittelmeerküste mit seinem mystischen Glockenturm beruht. Jedes Dach ist mit Seemannsstreifen bedruckt, während der Gourmet-Duft der Kerze aus Minze und schwarzer Johannisbeere Sie an die exquisiten Eiscafés des Yachthafens verschlägt.

Inspiration: Yachthafen von Saint Tropez

Dekor: Siebdruck in bunten und goldfarbenen Tönen, der den emblematischen Glockenturm inmitten der Dächer der Stadt darstellt, das Streifenmuster sorgt für ein maritimes Flair

Duft: Rosmarin, Minze, Schwarze Johannisbeere



OCEAN DRIVE

Die Duftkerze Ocean Drive ist mit einem grafischen Siebdruckmuster verziert, beeinflusst von den farbenfrohen Werken Peter Halleys. Das Design der Kerze ist eine abstrakte Interpretation der Neonfarben der Fenster des Ocean Drive, während ihr Duft mit Noten von Mandarine und Zeder in das pulsierende Ambiente der Stadt entführt.

Inspiration: Neon-Schaufenster am Ocean Drive, Miami

Dekor: grafisches Siebdruck-Motiv in bunten Farben, entsprechend der abstrakten Kunst von Peter Halley

Duft: Mandarine, Zeder



MIAMI

Die Miami-Duftkerze ist mit einem Siebdruck in Gold- und Pastelltönen geschmückt, der die Architektur der Art-Deco-Gebäude von South Beach nachahmt. Ihr frischer Duft aus Zypresse und Zeder erinnert an das Cologne eines Joggers am frühen Morgen und vermittelt die sportliche und "artsy" Atmosphäre der Stadt.

Inspiration: Art-Deco-Architektur am South Beach von Miami

Dekor: Siebdruck-Verzierung in Gold und Pastellfarben, das die Art-Deco-Gebäude und Palmen in South Beach zeigt

Duft: Zypresse, Zeder, Moschus



BRUSSELS

Das Dekor der Duftkerze Brüssel mit ihrem schwarz-goldenen Siebdruck im Jugendstil-Flair ist eine Hommage an die Architektur von Victor Horta. Duftnoten von Sandelholz, Zypresse und

Honig verlocken in die Atmosphäre eines Familienhauses.

Inspiration: Jugendstil-Architektur in Brüssel

Dekor: schwarz-goldenes Siebdruck-Muster als Tribut an die Jugendstil-Bauten des Architekten Victor Horta

Duft: Zypresse, Sandelholz, Honig



190gr; UVP €45 / CHF 49



Erhältlich ab Februar 2021

