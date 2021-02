Lab to Beauty - Vitamin C für den Körper

In den Produkten von Lab to Beauty findet man neben rein pflanzlichen Wirkstoffen und der beruhigenden Kombi aus CBD-Extrakt und Hanfsamen-Öl vor allem eins: Vitamin C! Das Vitaminwunder wirkt nicht nur von innen - es ist ein wahrer Schatz für unsere Haut, indem es sie schützt, gegen Pigmentflecken wirkt und die Erneuerung der Spannkraft unterstützt.



Energie und Entspannung zugleich mit den Noten von Rosmarin und Minze verspricht THE BRIGHTENING BODY WASH + BUBBLE BATH, das den Körper sanft reinigt und dank Vitamin C schützt und glättet.

Das THE BETTER BODY SERUM bietet wie bei einem Gesichtsserum nach der Dusche oder einem Bad konzentrierte Inhaltsstoffe in einer leichten Formel, die sofort einzieht und ein Gefühl der Frische hinterlässt. Angereichert mit Vitamin C, das die Haut bei der Kollagen-Produktion unterstützt, verhilft es zu einem strafferen und glatteren Hautbild und mehr Hautelastizität.

Spannungsgefühle und Hauttrockenheit ade! Für noch mehr Feuchtigkeit lässt es sich perfekt mit der THE ULTRA LUSH BODY BUTTER kombinieren. Die Körperbutter, reich an Super-Ölen kombiniert mit Vitamin C und Avocado-Butter, verschmilzt sofort mit der Haut und spendet einen langanhaltenden Hautkomfort mit neuer Vitalität.



Eine der vielen Eigenschaften des Super-Vitamins ist es, freie Radikale, die z.B. durch UV-Strahlung oder Luftverschmutzung auf die Haut gelangen, einzufangen. Es hemmt die Bildung von Melanin und hilft so wirksam gegen Haut- und Altersflecken und begünstigt ein frisches und ebenes Hautbild. Vitamin C schützt das Kollagengerüst, es unterstützt den Körper bei der Produktion von neuem Kollagen, was die Grundvoraussetzung für straffe Haut ist.

