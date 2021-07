Lab to Beauty - The Better Body Serum

CBD: Hilft, Entzündungen und Rötungen zu lindern und unterstützt das Hautgleichgewicht für eine ebenmäßige und klare Haut.

Hilft, Entzündungen und Rötungen zu lindern und unterstützt das Hautgleichgewicht für eine ebenmäßige und klare Haut. Vitamin C: Reich an Antioxidantien und hilft, die Haut zu schützen, aufzuhellen und ihr Erscheinungsbild sowie die Kollagenproduktion zu verbessern.

Reich an Antioxidantien und hilft, die Haut zu schützen, aufzuhellen und ihr Erscheinungsbild sowie die Kollagenproduktion zu verbessern. Vegane Hyaluronsäure: Ein Feuchtigkeitsmagnet, der hilft, die Haut prall und strahlend zu halten + hilft der Haut, sich selbst zu regenerieren.

Ein Feuchtigkeitsmagnet, der hilft, die Haut prall und strahlend zu halten + hilft der Haut, sich selbst zu regenerieren. Grüne Kaffeebohne: Hilft, die Haut zu straffen, ihre Textur zu verbessern, die Kollagenproduktion anzukurbeln, Falten zu glätten und die Durchblutung zu fördern.

Hilft, die Haut zu straffen, ihre Textur zu verbessern, die Kollagenproduktion anzukurbeln, Falten zu glätten und die Durchblutung zu fördern. Seetang: Hilft der Haut, Feuchtigkeit zu speichern und hydratisiert zu bleiben, trägt zur Zellregeneration bei und erhöht die Hautelastizität + hilft bei der Entgiftung.

Hilft der Haut, Feuchtigkeit zu speichern und hydratisiert zu bleiben, trägt zur Zellregeneration bei und erhöht die Hautelastizität + hilft bei der Entgiftung. Zinnkraut: Super reich an Silizium zur Hautstärkung und zur Erhöhung der Geschmeidigkeit. Strafft, festigt und beruhigt die Haut.

In den warmen Sommer-Monaten sorgt dasvonfür ein verbessertes und strahlendes Hautbild mit der geballten Konzentration eines Serums und dessen Leichtigkeit als schnelle und effiziente Alternative für alle, die sich vor allem im Sommer nicht gerne eincremen.Das straffende und glättende Körperserum sorgt mit Vitamin C, veganer Hyaluronsäure und entzündungshemmendem CBD für einen sofortigen Feuchtigkeits- und Frischekick, den unsere Haut im Sommer braucht, und ist damit für Sie und Ihn ideal. Die Kombination aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen, wie Zinnkraut, Seetang und grünen Kaffeebohnen, festigt die Hauttextur, während die einzigartige Formulierung dessofort einzieht und mühelos mit der Haut verschmilzt, um sie für die Aufnahme der gewohnten Körperpflege vorzubereiten. Das Serum kann morgens und abends nach der Dusche aufgetragen werden, indem die gewünschte Menge mit festen, kreisenden Aufwärtsbewegungen in die leicht feuchte Haut einmassiert wird. Der frische Duft nach Rosmarin und Minze versprüht ein Gefühl von Spa und belebt nicht nur die Haut, sondern auch die Sinne.Verwenden Sie das The Better Body Serum zwischendurch auch immer dann, wenn Sie einen sofortigen Boost an Geschmeidigkeit für die Haut benötigen. Es glättet die Haut sofort und macht sie weicher.Mitwerden neue Standards in der Bewegung für „Clean Beauty“ gesetzt. Vegan, tierversuchsfrei und rein pflanzlich ist die Marke gegründet worden, indem Pflanzen in allen Formeln zur Priorität werden und an erster Stelle stehen. Dank der bahnbrechenden Forschungsarbeit zu Cannabis-Verarbeitungsverfahren eines Teams aus hochqualifizierten Wissenschaftlern, Botanikern und Landwirten, bietet Lab to Beauty die reinste und wirkungsvollste CBD-Hautpflege auf Spa-Niveau, um gegen den schlimmsten Feind der Haut anzukämpfen: Entzündung. Alle Produkte sind frei von Parabenen, Sulfaten, Silikonen, Phthalaten, sowie Gluten und sind zudem 8-free. Dies ist in der Industrie ein bekanntes Kürzel geworden und bedeutet, sie sind frei von einer Reihe giftiger Inhaltsstoffe. Das in den Formulierungen verwendete CBD ist nachhaltig gezüchtet und beschafft und wird in einer lebensmittelgerechten, FDA- und GMP-konformen Anlage verarbeitet. Die gesamte Produktion verfolgt ebenfalls den Tripple Bottom Line Ansatz, der anstrebt, dass unter dem Begriff der Nachhaltigkeit ein dauerhafter Ausgleich zwischen der ökonomischen, der ökologischen und der sozialen Leistung hergestellt wird. Um wirklich nachhaltig zu sein, gilt es eine Balance zwischen allen dreien herzustellen. Mit beruhigendem CBD im Kern jedes Produkts bietet Lab to Beauty einen wohltuenden, spa-ähnlichen Effekt für die Haut, Haare und Sinne, verstärkt durch die Signature Rosmarin-Minze-Noten.Im November 2018 feierte der berühmte Retailer Barneys New York das Debut der ersten kompletten Prestige CBD Skincare Marke, die mit Begeisterung bei anderen renommierten Retailern, wie Saks Fifth Avenue und in kultigen Spas, wie dem Lapis Spa im Fontainebleau Miami Beach oder verschiedenen Four Season Hotels aufgenommen wurde.Seit Oktober 2020 ist die Marke auf Douglas.de und seit Frühling 2021 auch bei Flaconi in Deutschland erhältlich.