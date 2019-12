Pressemitteilung BoxID: 778213 (Question de style)

Hot Fellon Jeremy Meeks ist das Gesicht der neuen Duft Ambassador von Schweizer Dufthaus GISADA

Blaue Augen, markante Züge und nun auch ein unbestechlicher Duft - "Hot Fellon" Jeremy Meeks ist der Markenbotschafter von dem neuen Duft AMBASSADOR MEN aus dem Parfumhaus Gisada

Zugegeben mit einem ungewöhnlichen Start in die Welt der Stars und Sternchen, erarbeitete sich Jeremy Meeks seinen Platz am Podium und ist heutzutage eines der gefragtesten Männermodels auf den internationalen Laufstegen.



Bekannt wurde der 35-Jährige mit einem Mugshot, welches 2014 viral ging. 2017 debütierte er dann als Model für Designer Philipp Plein auf der Milan Fashion Week. Seitdem ist der (Ex)Bad Boy nicht mehr von den Laufstegen und Magazin Covern der Welt wegzudenken und arbeitet für Marken, wie Tommy Hilfiger FashionNova Men, Carolina Lemke und Extremedy. 2019 unterzeichnete Jeremy Meeks einen Millionen Dollar Deal mit der Fashion Concept GmbH, um sein eigenes Modelabel zu gründen und zu vermarkten. Seine Anziehungskraft ist markant, resolut anders und seine Geschichte bewegend, wenn sein Aussehen noch nicht reicht.



Das Haus Gisada, das für moderne Eleganz und Lebensstil steht mit der bekannten Schweizer Liebe zum Detail und Präzision, beauftragte Enfant Terrible, den Schweizer Andreas Wilhelm mit der Kreation von AMBASSADOR MEN. Die Idee war eine unkonventionelle, olfaktorische Repräsentation des Schweizer Labels, dessen Einzigartigkeit in Jeremy Meeks seinen Anklang findet und so eine Kampagne für Männlichkeit, Sinnlichkeit und unaufdringliche Eleganz erzählt.



Der Duft: Lebendig, frisch und intensiv präsentiert sich AMBASSADOR MEN, ein maskuliner, kühler Duft mit leicht orientalischen Akzenten geschaffen durch die zitrusartige Anmutung des Duftes. Spritzige, grüne Mandarine und Kardamom bilden den Anklang und vereinen sich in der Herznote mit Akkorden von Lavendel, Pfingstrose, schwarzem Pfeffer und fruchtiger Mango. Vetiver, Teak und Moss ergeben eine herbe Harmonie, aufgerundet mit Vanille und Amber, die auf die Würze der Pfingstrose und Patschuli treffen und in einem Hauch feiner Vanille ihren Höhepunkt finden.



Die Nase: Die hochbegabte Züricher Nase, Andreas Wilhelm, beweist erneut seine hohen Ansprüche und olfaktorischen Kenntnisse in der Kreation des Duftes AMBASSADOR MEN. Mit über 10000 Duftnuancen im Kopf katalogisiert, komponiert er einzigartige und lebendige Zusammenspiele, um einen Duft zu kreieren, der durch das Haus Gisada seine Form erhält. Wenn Andreas Wilhelm an einem Duft riecht, öffnet sich in seinem Kopf ein Rezeptbuch mit einer Blumenwiese, einer Waldlichtung und Obstplantagen für ein meisterhaftes Zerlegen und Herausfiltern unendlicher Farbnuancen von Düften und Gerüchen. Der berufliche Erfolg von Andreas Wilhelm spricht für sich. Er ist einer der renommiertesten Parfümeure unserer Zeit, dessen Talent und Expertise weltweit geschätzt werden.



Das Haus Gisada: Die Geschichte von Gisada begann 2013 in Zürich, aus dem Traum von zwei Brüdern ihrer Leidenschaft für Parfüms einen neuen Ausdruck zu verleihen und mit sehr klaren Vorstellungen renommierte Parfümeure zu beauftragen. Mit Gisada Uomo und Gisada Donna wurde Gisada geboren. Das Haus Gisada steht für moderne Eleganz mit Schweizer Präzision verbunden. Präzision und Balance zeichnen die Düfte des Hauses aus, die in außergewöhnlichen und mit höchster Sorgfalt komponierten Kreationen ihren Ausdruck finden. Der charakteristische Gisada-Duft begeistert mit hochwertigsten Ingredienzen, charakterstarken und markanten Kompositionen, zugleich sinnlich und geheimnisvoll und dennoch gezeichnet von Understatement, Eleganz, Klarheit und Frische. Mit diesem Streben nach der perfekten Balance, überzeugen die zeitlosen, exklusiven Produkte, die in der Schweiz hergestellt werden, bis ins Detail mit Schweizer Qualität, Handwerkskunst und Präzision.



Die Düfte des Schweizer Parfumhaus Gisada sind exklusiv bei Douglas erhältlich. UVP Gisada AMBASSADOR MEN 50ml €79,99; 100ml €109,00.

