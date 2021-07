Glow Recipe - die neue Watermelon Glow Pink Dream Body Cream

Wassermelonenkernbutter: Eine hoch-feuchtigkeitsspendende, nährstoffreiche Butter mit einer leichten, cremigen Textur.

Wassermelonenextrakt: Reich an Antioxidantien und Vitamin C, die helfen den Hautton auszugleichen und gleichzeitig die Haut beruhigen und mit Feuchtigkeit versorgen.

Hibiskus AHA: Als natürliche Alternative zu chemischen Peelings glättet sie die Haut sanft, aber effektiv, ohne sie zu reizen.

Hyaluronsäure: Der mehrfach-gewichtige musterhafte Feuchtigkeitsspender speichert das 1000-fache seines Gewichts an Wasser.

Bacuri-Butter: Diese aus der Frucht des Bacuribaums gewonnene Butter wirkt intensiv feuchtigkeitsspendend, stärkt und schützt die Hautbarriere.

Hüllen Sie Ihren Körper in einen fruchtig duftenden, feuchtigkeitsspendenden Traum in Rosa mit dem Neuzugang der heiß begehrtenLinie von– derDie koreanische Tradition, Wassermelonenschale auf die Haut zu reiben, um Hitzeausschläge und Irritationen zu lindern und zu kühlen, führte zur Inspiration derLinie. Die zu 92% aus Wasser bestehende Superfrucht ist eine wahre Vitaminbombe, aber auch Antioxidantien und Aminosäuren kommen nicht zu kurz.Geschützt, gestärkt, gestrafft und aufgepolstert! Dieser Traum von Körpercreme mit Antioxidantien und Vitamin C, flüssiger Wassermelonenkernbutter und mehrfach gewichtiger Hyaluronsäure versorgt die Haut mit allen notwendigen Nährstoffen, während die Bacuri-Frucht die Hautbarriere stärkt und vor Feuchtigkeitsverlust schützt. Die leichte, nicht fettendeduftet zart nach Wassermelone, zieht schnell ein und hinterläßt auch dank milden Fruchtsäuren aus der Hibiskusblüte die Haut weich und geschmeidig.