Ein Spiegel, drei Ansichten

Der Sensorspiegel trio von simplehuman mit dem tru-lux Lichtsystem bietet drei verschiedene Ansichten und passt sich jedem Lichtszenario an, für immer farb- und detailtreue Ergebnisse:



Auf einer Seite befindet sich die 1:1 Ansicht für die Überprüfung Ihres Aussehens in Echtgröße und im richtigen Licht. Gleichzeitig bietet das 10-fach Vergrößerungs-Fenster eine präzise Sicht für Detailarbeiten, wie das Zupfen der Augenbrauen und das Auftragen von Augen-Makeup. Auf der anderen Seite dieses 180° drehbaren Spiegels, sehen Sie noch dank 5-fach Vergrößerung Ihr gesamtes Gesicht mit verbesserter Klarheit und Detailgenauigkeit.



Das tru-lux Lichtsystem simuliert das volle Farbspektrum des natürlichen Sonnenlichts und zeigt jedes Detail, damit Sie immer wissen, ob Ihr Make-Up farblich korrekt und makellos ist. Bei falscher Beleuchtung können Makeup-Ergebnisse täuschen. Mit bis zu 800 Lux und mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von etwa 95 ist das tru-lux Lichtsystem mehr als doppelt so hell wie das Nächstbeste, ahmt das natürliche Sonnenlicht nach und enthält das volle Farbspektrum, sodass Sie jedes noch so kleine Detail erkennen können. So sehen Sie in jeder Umgebung makellos aus.



Automatischer Erkennungs-Sensor: Die aus Kalifornien stammende Innovation leuchtet dank smarten Bewegungssensoren automatisch auf, sobald Sie sich ihr nähern. Während der Nutzung wird die Auslöse-Zone empfindlicher, damit sich das Licht nicht unerwartet ausschaltet. Sobald Sie fertig sind und sich von dem Sensorspiegel entfernen, schaltet sich das Licht automatisch aus.



Verschiedene Lichteinstellungen: Einzigartig ist auch die Möglichkeit, das Lichtverhältnis zu kontrollieren. Dieser Spiegel besitzt zudem eine Kerzenlicht-Einstellung mit welcher Sie Ihren Look nochmal bei geringerer Lichtintensität checken können, bevor Sie das Haus verlassen. Die Touchbedienung der Helligkeit erlaubt eine schnelle, intuitive Regelung des stufenlosen Helligkeitsbereichs – von 100 bis 800 lux!



Ein schneller Wechsel: Klappen Sie die Spiegelfläche für einen schnellen und mühelosen Übergang zwischen den Ansichten einfach um.



Kabellos und wiederaufladbar: Der Sensorspiegel trio wird mit Standard-USB aufgeladen. Eine Ladung hält bis zu 5 Wochen. Damit sind keine störenden Kabel nötig, die Platz verschwenden oder für Unordnung sorgen.



LED-Leuchte: Traditionelle Glühbirnen verblassen schnell oder brennen aus. Die LEDs des Spiegels wurden nach 40.000 Stunden Nutzung als wie neu eingestuft. Das entspricht einer Nutzung von einer Stunde jeden Tag, für länger als 100 Jahre.

