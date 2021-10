Borgia: Die neue Serie von Baobab Collection

Lucrezia, Caesar und Rodrigo heißen die Modelle dieser Kollektion, wie die berühmten Protagonisten der Borgia Dynastie aus Valencia und Katalonien, von denen sie inspiriert wurden. Die Duftkerzen bieten sich in eleganten saffran, grauen und violetten Tönen dar.

Keine andere Familie prägt die Ästhetik, die Kreative Üppigkeit, den Wissensdurst und die Liebe zur Kunst in dieser Zeit so, wie die der Borgia. Und genau dieser Glanz, Farbe und das handwerkliche Können wurden zur Inspiration der neuen Baobab Collection Winter Neuheit Borgia: Kerzen und Diffuser, die sich einer im 16 Jahrhundert erfundene Glasgravur-Technik bedienen. Die Borgia Kollektion stellt eine Glasdekorationstechnik vor, die im 16. Jahrhundert in Murano erfunden wurde.



Die Kollektion:



Die Borgia Kollektion wird durch Glas mit eingravierten Diagonalen und Blumen umgesetzt. Drei Farben sind in Kerzen und Totem-Diffusoren, unter den historischen Namen Lucrezia, Rodrigo und Caesar angeboten. In mundgeblasenem Glas handgegossen, werden die luxuriösen Kreationen zu einem dekorativen Objekt, das unsere Innenräume mit Eleganz kleidet.



Rodrigo:

Die Duftkerze Rodrigo befindet sich in einem tiefvioletten mundgeblasenem Glas. Die diagonalen Grafiken, die mit kleineren Einschnitten durchsetzt sind, versetzen uns in die Pracht und Raffinesse italienischer Paläste. Ihr Duft aus Patchouli, Koriander und Tonkabohne erinnert an die Weltgewandtheit des Charakters, den sie darstellt. Die tiefvioletten, mundgeblasenen Gläser von den Rodrigo Totem-Diffusoren werden mit der Fingerfertigkeit unserer Handwerker mundgeblasen und mit Keramikverschlüssen mit metallischer Emaille versehen. Ein rätselhafter und doch warmer Duft, der Sie direkt in die Pracht der italienischen Renaissance hineinversetzt.



Lucrezia:

Die Duftkerze Lucrezia besteht aus mundgeblasenem Glas, das mit blumigen Kreuzungen graviert ist. Mit seiner irisierenden, gelb-goldenen Farbe wirkt das Glas der Kerze Lucrezia äußerst raffiniert und ist mehr denn je ein dekoratives Objekt in Ihrem Zuhause. Diese Kerze hat einen zarten, blumigen Duft mit einer Komposition aus Galbanum, Iris und Vetiver und ist in perfekter Symbiose mit dem Charakter, den sie verkörpert. Die Lucrezia Totem-Diffusoren werden von den Glaskunsthandwerkern handgraviert und mit einem dekorativen glasierten Keramikverschluss versehen. Die Totem Lucrezia Parfümzerstäuber dekorative Objekte, deren Duft von Iris und Vetiver Ihr Zuhause verzaubern wird.



Caesar:

Die Duftkerze Caesar besteht aus einem grauen Schwefelglasmund, der von den Handwerkern von Hand mit einem Muster aus kleinen Kreuzen und grafischen Fleurs verziert wurde. Dieses Muster erinnert an Renaissance-Stickereien oder Wandfresken. Sein Duft aus Weihrauch, Zedernholz und Amber versetzt Sie direkt in die rätselhafte und verführerische Welt dieser historischen Figur. Die Caesar Totem-Diffusoren bestehen aus grauen Schwefelgläsern, die mit grafischen Motiven graviert sind, die an die dekorative Welt der Renaissance erinnern. Die graue Oberfläche des Glases in Kombination mit dem Keramikstopfen mit metallischer Emaillierung, machen diese Kollektion handgefertigter Diffusoren zu einem kostbaren Objekt, das sich in jedem Interieur niederlässt.



Die Duftkerzen sind in vier Größen erhältlich: MAX 10: 100€/ CHF 107; MAX 16: 148€/ CHF 158; MAX 24: 290€/ CHF 311; MAXI MAX: 585€ / CHF 627



Die Totem-Diffusoren werden zudem in drei Größen angeboten: MINI TOTEM: 165€/ CHF 177; TOTEM 2L 365€/ CHF 391; TOTEM 5L 715€/ CHF 766



Erhältlich ab September 2021.

(lifePR) (