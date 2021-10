Baobab Collection Pink October 2021

Schon 2018 mitsetzte sichfür den Kampf gegen Brustkrebs ein zusammen mit der gemeinnützigen Organisation BIG (Breast Cancer International Group) .Das Projekt: Im Jahr 2021, mit den Erlösen aus dem Verkauf von den-Kerzen unterstütztdie Brustkrebsforschung und insbesondere ein innovatives Forschungsprogramm, das Aurora-Programm. Dieses Forschungsprogramm, das von der Breast International Group (BIG) mit Sitz in Brüssel durchgeführt wird, soll die Vermehrung bösartiger Zellen kartografieren und ihre Wege erforschen. So kann man sich vorstellen, wie man diese Zellen blockieren und schließlich zum Verschwinden bringen kann.Bei der Aurora-Studie handelt es sich um ein 10-Jahres-Programm, das pro Patient 28.800 € kostet. Es handelt sich um ein internationales und europäisches Programm, an dem bereits 1150 Patientinnen teilnehmen konnten und dass ihnen und allen anderen Frauen, die eines Tages an dieser Krankheit leiden könnten, Hoffnung gibt.Wir bitten Sie, jedes Mal daran zu denken, wenn Sie eine Frauenkerze anzünden, und wir versuchen Sie, Ihren Freunden, Kunden und Familienangehörigen davon zu erzählen.Die Duftkerzen, die im Rahmen des Projekts kreiert wurden, versinnbildlichen die Union der Geschlechter auf symbolhafte und raffinierte Art und Weise in eleganten und duftenden Objekten für Ihn genauso wie für Sie.steht mit ihrem ausdrucksstarken Venussymbol-Design und ihrer zarten Duftkomposition aus Rose, Magnolie und Moschus für die Frau und ihre zarte und zugleich kämpferische Seite.Mitöffnetedas zweite Kapitel seiner Unterstützung zur Förderung der internationalen Brustkrebsforschung. Es steht für einen gemeinsamen Kampf gegen eine Krankheit, die nicht nur das Leben der Frauen stark verändern kann, sondern das Ihres betroffenen Partner, Ihrer Familie und Freunde.DieDuftkerze präsentiert sich in einem transparenten Glas mit einem Venussymbol und Print-Muster in zarten Rosétönen mit goldenen Akzenten. Der Duft, den die Kerze verströmt, vereint florale Noten von Rose und Magnolie mit warmen Moschus-Akkorden.wurde zu einem Dekorationsobjekt, das maskuline Duftnoten verströmt und Farbcodes mit einer symbolhaften weiblichen, geometrischen Form vereint. Dunkelblaue Töne und Platinum-Akzente kontrastieren mit den warmen und umhüllenden Noten von Rum und Safran. Ein Hauch von Zistrose schafft ein Gefühl der Geborgenheit und rundet das Dufterlebnis ab.Wir hoffen, dass auch Sie uns auf dem Weg des Lichts und des Lebens folgen, indem Sie dieBrustkrebsforschung auf Ihre ganz persönliche Weise unterstützen.Unter folgendem Link gelangen Sie zum Video über den Pink October von Baobab Collection: