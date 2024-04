Königstage - Stadtfest zu Ehren Heinrich I.

Quedlinburg steht seit 1994 mit seiner Stiftskirche, dem Schloss und der Altstadt auf der UNESCO-Welterbeliste. Diese Auszeichnung feiert die Welterbestadt jährlich rund um den UNESCO-Welterbetag am ersten Sonntag im Juni. Dieser besondere Tag gibt den Königstagen - Stadtfest zu Ehren Heinrich I. einen fest Platz im prall gefüllten Veranstaltungskalender. Gefeiert wird vom 31. Mai bis 02. Juni 2024 in der historischen Innenstadt. Namensgeber des Stadtfestes ist nicht ohne Grund König Heinrich I. Im April 922 wird in einer Urkunde Heinrichs die "villa Quitilingaburg" erstmals schriftlich erwähnt. 1.100 Jahre später begehen wir die ersten Königstage in Quedlinburg.



Zentrum des Festes und gleichzeitig Herzstück Quedlinburgs ist der Markt, hier steht die größte von insgesamt vier Bühnen. Der Kaiserfrühling e. V. sorgt mit seinem Historienspiel für mittelalterliches Ambiente. Das Harztheater, die Sambagruppe BARABAN sowie DJ Banjo und Felix Schrader bringen Musik und Schauspiel auf die Bühne. Neue deutsche Kindermusik präsentiert erneut herrH für die kleinsten Gäste. Zur radio SAW Party bringen Kontrollverlust mit ihrer neuinterpration der größten Hits am Samstag abend den Markt in Schwung. Jeweils am Freitag und Samstag erleben Besucher zum Abschluss eine Lasershow. Im Wordgarten finden Besucher die Folk- und Mittelalterklänge auf der zweiten Bühne sowie den Mittelaltermarkt. Blumenhändler, Handwerkstände und Vereine schmücken den Weg durch das Festgelände. Im Kinderparadies dürfen sich unsere jungen Gäste auf eine Hüpfburg, Kinderschminken, Zaubershows auf der dritten Bühne und vieles mehr freuen. Das beste dabei - die Angebot sind alle kostenlos. Von dort geht es durch die Gesundheits- und Helfermeile zum Mathildenbrunnen. Hier erleben Besucher tagsüber regionale und lokale Künstler. Am Abend übernehmen Irish-Folk-Klänge den Platz und lassen Besucher fröhlich tanzen und schunkeln. Die Streetfoodmeile befindet sich direkt im Anschluss daran. Von Burgern, über Süßes bis hin zu Getränkespezialitäten kann auch hier jeder fündig werden. Das Festgelände ist nahezu vollständig als Ring zu erleben. Den Abschluss auf dem Weg zurück zum Markt bilden das Harzdorf und die Welterbemeile. Touristische Höhepunkte der Region, Ausflugsziele im Harz, befreundete Welterbestätten und die Welterbestadt Quedlinburg selbst präsentieren den Gästen hier Tipps für den nächsten Ausflug oder Urlaub. Die Harzer Wandernadel ist erneut mit einem der beliebten Sonderstempel vor Ort.



Tickets sind für die Veranstaltung nicht nötig. Die Festweise Kleers wird als zusätzlicher Parkplatz eingerichtet.



Ausführliche Informationen zu allen Standorten und zum Programm unter: quedlinburg-info.de/königstage

