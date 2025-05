Königstage - Stadtfest zu Ehren Heinrich I.

Königstage Quedlinburg: Ein Fest wie im Mittelalter – und doch ganz im Heute!Vom 30. Mai bis 1. Juni 2025 wird die Welterbestadt Quedlinburg zur lebendigen Bühne für Geschichte, Genuss und gemeinsames ErlebenQuedlinburg, Mai 2025 – Zwischen prachtvollen Fachwerkfassaden, verwinkelten Gassen und dem Charme vergangener Jahrhunderte erwacht die Stadt zu neuem Leben: Quedlinburg lädt ein zu den Königstagen 2025, dem Stadtfest zu Ehren Heinrich I. – dem ersten deutschen König. Vom 30. Mai bis 1. Juni (verlängert durch Christi Himmelfahrt am 29. Mai) wird die historische Innenstadt zum bunten Schauplatz für Mittelaltermarkt, Musik, Kulinarik und Familienvergnügen – passgenau zum bundesweiten Welterbetag am ersten Juni-Sonntag.Das Festgebiet zieht sich wie ein roter Teppich durch die Altstadt – vom Kornmarkt bis zum Schlossberg. Und es gibt viel zu entdecken!Auf Zeitreise im Mittelaltermarkt und Welterbe-ErlebenBereits am Donnerstag, 29. Mai, öffnet der Mittelaltermarkt im Wordgarten seine Tore – mit Gauklern, Musik, Handwerk und echtem Lagerleben. Mit Blick auf die Stiftskirche St. Servatii tauchen Besucher in eine längst vergangene Zeit ein.Auf der sogenannten Welterbemeile – inklusive der Präsentation der „6-STAUNENSWERTE“ – präsentieren sich spannende Projekte rund um das UNESCO-Welterbe Quedlinburgs. Auch die Harzer Wandernadel ist mit einem beliebten Sonderstempel dabei.Musik, Shows und Laserspektakel auf dem MarktplatzZentraler Treffpunkt ist der Marktplatz, wo auf der großen Bühne ein vielseitiges Programm begeistert: Das Harztheater, Tanzshows, regionale Acts und Kindermusik-Star herrH (Samstag, 15:00 Uhr) sorgen für beste Stimmung. Die radio SAW Party bringt am Samstagabend mit der Band Kontrollverlust ordentlich Schwung – inklusive spektakulärer Lasershow als Highlight an beiden Abenden.Shopping, Street-Food und KulturDie Steinbrücke lädt mit Kleinkunst, Musik und Shopping zum Flanieren ein – inklusive dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres. In der Carl-Ritter-Straße bereichert erstmals ein bunter Blumen-, Händler- und Handwerkermarkt das Geschehen.Hungrige Besucher kommen in der Street-Food-Meile auf ihre Kosten: Von internationalen Spezialitäten bis zu regionalen Leckereien ist alles dabei.Spiel & Spaß für kleine Könige und KöniginnenEin echtes Paradies für Kinder entsteht im Wordgarten: Hüpfburg, Fußballparcours mit dem 1. FC Magdeburg, Bastelstraße, Kinderschminken und kostenlose Leckereien wie Zuckerwatte und Popcorn versprechen fröhliche Stunden. Auf der Bühne sorgen Märchentheater und Shows für staunende Augen.Engagement trifft Erlebnis: Gesundheits- & HelfermeileOb DRK, THW, Feuerwehr oder Bundeswehr – auf der Gesundheits- und Helfermeile kommen Gäste mit engagierten Einsatzkräften ins Gespräch und erleben moderne Hilfsdienste hautnah.Schlossberg: Wo Geschichte lebendig wirdAm unteren Schlossberg lässt der Verein Kaiserfrühling e.V. mit Historientheater, Schaukämpfen und Mitmachaktionen das Mittelalter aufleben. Nur wenige Schritte entfernt, im Hof des Feininger-Museums, verwandelt sich „Mini-Montmartre“ in einen stimmungsvollen Kunstmarkt mit Werken regionaler Künstler – ein echter Geheimtipp zum Staunen und Verweilen!Abends sorgen Musiker wie Bad Penny und F.MISD für stimmungsvolle Live-Musik auf der Bühne am Schlossberg.Feiern, genießen, entdecken – Quedlinburg lädt ein!Ob für einen Tagesausflug oder ein ganzes Wochenende: Die Königstage bieten für alle Generationen ein unvergessliches Erlebnis in einer der schönsten Fachwerkstädte Deutschlands. Wer Geschichte lebendig, Unterhaltung vielfältig und Atmosphäre besonders mag, sollte sich dieses Fest nicht entgehen lassen!Weitere Infos unter:? www.quedlinburg-info.de/k önigstage? Programmübersicht, Bühnenzeiten und Angebote zum Welterbetag