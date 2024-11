Adventsstadt Quedlinburg - Ein Winterwunderland voller Tradition und festlicher Highlights

Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein liegt in der Luft, festliche Lichter erleuchten die malerischen Fachwerkhäuser, und weihnachtliche Klänge erfüllen die Gassen: Quedlinburg verwandelt sich auch 2024 in die strahlende Adventsstadt, die in ganz Deutschland für ihre einzigartige Atmosphäre bekannt ist. Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz öffnet seine Tore vom 27. November bis 22. Dezember und verspricht eine Fülle an Höhepunkten. Besucher können sich auf eine harmonische Mischung aus regionaler Handwerkskunst, kulinarischen Köstlichkeiten und einem abwechslungsreichen Musikprogramm freuen. Traditionelle Weihnachtslieder vom Posaunenchor, ein spezielles Kinderprogramm und festlich-rockige Melodien sorgen für unvergessliche Momente. Auch der Weihnachtsmann wird nicht fehlen und für strahlende Kinderaugen sorgen. Ein besonderer Höhepunkt des Weihnachtsmarkprogramms wird erneut „Quedlinburg singt!“ am 20.12.2024 (17:00 Uhr). Gemeinsam mit Besuchern, dem Fritz-Prieß-Chor, dem Posaunenchor der Evangelischen Kirchgemeinde Quedlinburg und Jürgen Kruschwitz am Pinano singen wir Weihnachtslieder und lauschen festlichen Klängen bevor der Weihnachtsmarkt sich langsam zum Ende neigt.Der Mathildenbrunnen lädt ab dem 29. November zu einem kleineren, aber ebenso liebevoll gestalteten Markt ein. Hier gibt es ausgewählte Köstlichkeiten und die beliebten Dekorationen, darunter die Rentier-Familie und neue Waldbewohner, die Besucher begeistern werden. Für unsere kleinsten Besucher gibt es hier erneut eine kleine Eisenbahn, die den Markt erneut zum Zentrum für Kinder und Familien macht.Quedlinburgs historische Höfe öffnen an den ersten drei Adventswochenenden ihre Pforten: Insgesamt 19 Adventshöfe warten darauf, entdeckt zu werden. Handgemachtes, Kunsthandwerk und Leckereien stehen im Mittelpunkt, eingebettet in die bezaubernde Kulisse der Fachwerkarchitektur. Besucher können samstags und sonntags von den vielfältigen Angeboten der sonst verschlossenen Höfe profitieren und die weihnachtliche Stimmung genießen.Für eine stressfreie Anreise stehen in diesem Jahr deutlich mehr Parkplätze zur Verfügung. Neben dem bekannten Parkplatz auf der Festwiese Kleers konnten in diesem Jahr erstmals zwei zusätzliche Flächen für jeweils über 100 zusätzliche Fahrzeuge gesichert werden. Gäste aus Magdeburg und Halle nutzen am besten den Parkplatz P4 „An der Walze“, während Besucher aus dem Harz den Parkplatz P6 „Julius Kühn-Institut“ anfahren können. Vom P6 wird ein Bus-Shuttle zur Haltestelle „Wasserwerk“ organisiert, der bereits im Ticketpreis inkludiert ist.Die Parkgebühren belaufen sich weiterhin einheitlich auf 10 € / Fahrzeug auf den Parkplätzen P2, P4 und P6. Für P2 und P4 gibt es ab 17:00 Uhr ein ermäßigtes Abendticket.Zur besseren Orientierung für Ortsunkundige werden die Parkplätze ab allen Zufahrtsstraßen der Welterbestadt Quedlinburg mit den entsprechenden Nummern ausgeschildert.Ab dem 1. Dezember startet der größte lebendige Adventskalender im deutschsprachigen Raum. Täglich um 16:30 Uhr (an Heiligabend bereits um 13:00 Uhr) treffen sich Gäste am Finkenhäuschen (Finkenherd 1/2) und ziehen gemeinsam zum Kalendertürchen des Tages, wo eine Überraschung wartet. Bewohner des Stiftsberges organisieren dieses liebevolle Event für Kinder und Familien der Welterbestadt Quedlinburg sowie für kleine Gäste aus Nah und Fern. Dieses besondere Event findet bereits zum 19. Mal statt.Am dritten Adventswochenende, dem 14. und 15. Dezember, lädt der Advent im Stiftshof in die historische Kulisse der Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode ein. Das Programm hält stimmungsvolle Höhepunkte für Jung und Alt bereit. Zu den Highlights zählt die Begrüßung der Nachwuchsspielleute und Eröffnung mit Glockenläuten, Turmblasen und traditionellem Stollenanschnitt, gemeinsames Weihnachtsliedersingen und Orgelmusik in der romanischen Stifskirche St. Cyriakus.Auch der zweite Ortsteil Quedlinburgs bietet ein besonderes Erlebnis. Am 30. November lädt der Harzklub-Zweigverein Bad Suderode e.V. zum Grubenlichtermarkt im festlich geschmückten Kurpark Bad Suderode ein. Der Markt, der um 14:00 Uhr beginnt, bietet regionale Spezialitäten, handwerkliche Produkte und ein Kinderprogramm. Höhepunkt ist die 7. Landesbergparade Sachsen-Anhalt, die um 16:20 Uhr mit einer Bergandacht startet. Gegen 17:00 Uhr setzt sich der beeindruckende Festzug in Bewegung, begleitet von Fackeln und dem Spielmannszug Hasselfelde. Im Anschluss klingt die Veranstaltung mit einer Weihnachtsserenade und dem Steigerlied aus – ein Erlebnis, das die Bergbaugeschichte der Region lebendig werden lässt.Erleben Sie die Vorweihnachtszeit in ihrer schönsten Form und lassen Sie sich von der einzigartigen Stimmung verzaubern. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen und Details finden Sie auf