Neuerscheinung des satirisch-philosophischen Romans „Unser letzter Tag“ von Stefan Suchanka

Heute Abend um 20:12 Uhr wird die Welt untergehen. Zumindest ist dies das fiktive Ausgangsszenario des Romans, das jedoch keineswegs dystopisch oder gar trübsinnig behandelt wird. Vielmehr dient es einem Vergrößerungseffekt auf sieben einzelne Menschen, die ihren Lastern nachhängen und sich nun fragen müssen, ob das Leben, das sie führen, auch das Leben ist, welches sie wirklich leben wollen.Mit schlichten, unaufgeregten Sätzen und einem Augenzwinkern trifft Stefan Suchanka das Wesen der Dinge auf den Kopf. Die Leserinnen und Leser werden sich in den einzelnen Figuren wie durch einen Spiegel selbst betrachten können, wie es in diesem Stil bisher nur ein Sven Regener oder Marc Uwe Kling geschafft haben.Am Ende steht eine melancholisch-sehnsüchtige Liebeserklärung an die Freiheit, die Verantwortung und das Leben an sich: satirisch und tiefsinnig zugleich. Und das macht „Unser letzter Tag” genau zu dem Werk, welches zu dieser Stunde gebraucht wird.Mit „Unser letzter Tag” ist der Kölner Autor Stefan Suchanka Preisträger des 2020 veranstalteten Wettbewerbs ,Bestseller von morgen’ des Kirschbuch Verlags und der QualiFiction GmbH. Mehrere Hundert Autorinnen und Autoren nahmen an dem Wettbewerb teil. Die eingereichten Manuskripte wurden sowohl mittels der intelligenten Software „LiSA” geprüft als auch von Lektoren gesichtet.Der Kirschbuch Verlag ist ein Imprint der QualiFiction GmbH und ein Pionier im Literaturbetrieb: Er arbeitet mit Publikationsprozessen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. Mit der Software „LiSA“ können Trends und Bucherfolge entdeckt und vorhergesagt werden.„Unser letzter Tag“ von Stefan SuchankaTaschenbuch, 242 Seiten, 12,00 €ISBN: 9783948736149Erscheinungsdatum: 28.05.2021Buchtrailer: https://tinyurl.com/...