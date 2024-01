Verfahrenserfolg von Quadoro führt zu signifikanter Ausschüttung für Investoren

Quadoro hat als Asset Manager des geschlossenen Fonds Doric Solar Provence einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen die Kürzung der Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen in Frankreich erzielt. Nach einem langwierigen Rechtsstreit konnte die Gesellschaft erfolgreich die beabsichtigte Reduzierung der Einspeisevergütung abwenden.Der Fonds Doric Solar Provence ist Eigentümer von zwei Photovoltaikanlagen in Les Mées, Südfrankreich, die Strom in das französische Energienetz einspeisen. Im Rahmen des französischen Haushaltsgesetzes von 2021 sollten die Einspeisevergütungen für eine der Anlagen um bis zu zirka 60 % reduziert werden. Quadoro hatte daraufhin rechtliche Schritte gegen diese Kürzungen eingeleitet, die erfolgreich waren und dazu führten, dass der ursprüngliche Einspeisetarif ohne jegliche Kürzung beibehalten wird.Das Ergebnis des Rechtsstreites ermöglicht der Fondsgesellschaft nunmehr Mitte Januar 2024 eine Ausschüttung in Höhe von 16 % an die Investoren.Dr. Peter E. Hein, Geschäftsführer bei Quadoro, kommentiert: „Dieser Prozesserfolg ist nicht nur ein Meilenstein für Quadoro, sondern auch für unsere Anleger, die nun von einer verdienten Ausschüttung profitieren können. Auch der wirtschaftliche Fortbestand der Solaranlagen ist mit dieser Entscheidung gesichert.“Weitere Informationen zur Expertise von Quadoro im Bereich Erneuerbare Energien findet sich unter https://www.quadoro.com/erneuerbare-energien