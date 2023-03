Quadoro schließt innovative Projektentwicklung campus#4 in Braunschweig ab

Quadoro Investment GmbH, die Kapitalverwaltungsgesellschaft des offenen Spezialfonds Quadoro Sustainable Real Estate Europe (QSREE), hat das Bürogebäude campus#4 in Braunschweig für den Fonds planmäßig im März 2023 fertiggestellt. Die Bauarbeiten führte die Goldbeck Nord GmbH aus.Der moderne Neubau unter dem Namen campus#4 zeichnet sich durch eine ökologisch verträgliche und nachhaltige Bauweise aus. Er verfügt über eine Gesamtmietfläche von mehr als 3.000 m², verteilt auf vier Etagen mit flexibler Raumaufteilung. Für gute Lichtverhältnisse sorgen bodentiefe Fenster und ein hoher energetischer Standard garantiert optimierte Energiekosten. Die Klimatisierung, also Heizen und Kühlen, erfolgt durch Energieböden und über die Lüftung. Für die Mieter stehen im direkt angrenzenden Parkdeck Parkplätze zur Verfügung. Zudem wurde das Gebäude mit dem Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) ausgezeichnet. Das Objekt ist optimal an das Verkehrsnetz angebunden und liegt auf dem Gelände des bereits im Fonds befindlichen Immobilienkomplexes Campus 3.Matthias Altenrichter, Head of Asset Management bei Quadoro, zu dem Neubau: „Erste Mietverträge haben wir bereits vor Fertigstellung des Gebäudes abgeschlossen. Aufgrund der hohen Energieeffizienz des Objektes ist das Mietinteresse sehr hoch.“Nähere Informationen zum Quadoro Sustainable Real Estate Europe sind auf der Internetseite www.sustainablerealestate.de/qsree zu finden.Die Entstehung des Gebäudes kann unter https://goldbeck695.hi-res-cam.com/ im Zeitraffer verfolgt werden.