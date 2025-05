Wiedereröffnung der Q-Park Tiefgarage Staatstheater Saarbrücken

Q-Park freut sich die Wiedereröffnung des Objektes Staatstheater Saarbrücken bekannt zu geben. Aufgrund des Hochwassers mussten umfangreiche Modernisierung- und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden, weshalb die Tiefgarage bis März 2025 gesperrt war. Seit dem 12. März 2025 steht den Kurzparkern die Parkebene 1 im Staatstheater wieder zur Verfügung.



Nun kann Q-Park verkünden, dass auch die Parkebene U2 ab Montag, dem 26.05.2025 wieder genutzt werden kann und somit alle Stellplätze im Parkobjekt Staatstheater in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Alle Dauerparker können wie gewohnt ihre Stellplätze wieder nutzen und wurden bereits über die Wiedereröffnung des Parkobjekts informiert.



Durch die Modernisierungsarbeiten kann Q-Park seinen Kunden wieder den gewohnten Komfort und höchste Sicherheitsstandards bieten. Sämtliche sicherheitstechnische Anlagen sind geprüft und in Betrieb. Aufgrund noch laufender Sanierungsarbeiten ist das Parkobjekt voraussichtlich bis August 2025 nicht vollständig barrierefrei. Ein Aufzug steht derzeit nicht zur Verfügung. Q-Park bittet um Verständnis und arbeitet mit Hochdruck an der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten.

