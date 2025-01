Q-Park startet in Heidelberg: Innovation und Komfort im Parkraummanagement

Sofortige Abwicklung ohne Wartezeiten: Schluss mit der Suche nach der EC- Karte oder Kreditkarte und Parkticket sowie das Anstehen an der Warteschlange am Kassenautomaten. Mit der Q-Park App kann der gesamte Parkvorgang bequem über das Smartphone abgewickelt werden.

Exklusive Shopping Flat für App-Nutzer sonntags bis freitags (10:00 bis 20:00 Uhr) nur 6 EUR

Attraktive Giveaways wie Shoppingbags, solange der Vorrat reicht

Rabatt-Codes für 15% fürs Parken

Ab dem 1. Januar 2025 eröffnet Q-Park ein neues Kapitel im modernen Parkraummanagement in Heidelberg. Mit der Übernahme eines zentral gelegenen Parkobjekts erweitert der europäische Marktführer für hochwertige Parklösungen sein Angebot und setzt auf innovative Technologien, um Parken komfortabler, effizienter und kundenfreundlicher zu gestalten.Im Fokus des neuen Standorts steht die Q-Park App. Sie bietet Nutzern zahlreiche Vorteile, die den Parkvorgang so einfach wie nie zuvor machen:Ein entscheidender Vorteil für die App- Nutzer: Die App garantiert stets den günstigsten Tarif. Wer mit der Q-Park App bezahlt, profitiert von exklusiven Preisvorteilen – eine echte Innovation, die sowohl Gelegenheits-Parker als auch Vielfahrer überzeugt.Q-Park setzt nicht nur auf Technik, sondern auch auf Kundennähe. Zur Eröffnung des Standorts in Heidelberg sind zahlreiche Aktionen geplant, die das digitale Parken für alle erlebbar machen sollen. Besucher und Nutzer der Q-Park App dürfen sich auf folgende Aktionen in Heidelberg freuen:„Mit unserem neuen Standort in Heidelberg möchten wir nicht nur einen Mehrwert für die Stadt schaffen, sondern auch zeigen, wie modernes Parken aussieht – digital, komfortabel und kundenfreundlich“, erklärt Roman Rohrberg Head of Marketing in Q- Park.Weitere Informationen zur Q-Park App und zu den Services finden Interessierte unter www.q-park.de Wir freuen uns darauf, die Heidelbergerinnen und Heidelberger, sowie alle Besucher ab dem 01.01. in unserem neuen Parkobjekt begrüßen zu dürfen – und gemeinsam die Zukunft des Parkens zu erleben.Q-Park ist europaweit einer der führenden Betreiber von eigenen, verwalteten und gepachteten Parkobjekten sowie von Parkobjekten in Form eines gemischten Geschäftsmodells. Q-Park ist bekannt für seinen Qualitätsanspruch und verfügt über einen Bestand von mehr als 3.600 Parkobjekten mit mehr als 706.000 Stellplätzen und hat eine starke Marktposition in sieben nordwesteuropäischen Ländern: in den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, Belgien, Großbritannien, Irland und Dänemark. Q-Park hat bereits 39 Standorte in 22 Städten in Deutschland mit E-Ladestationen ausgestattet und fördert somit aktiv den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Strategie, indem es die Ladepunkte entsprechend der tatsächlichen Nachfrage erweitert. So trägt Q-Park langfristig und ressourcenschonend zur Elektromobilität bei.Für weitere Informationen wenden Sie sich an:Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KGPresseabteilungE-Mail: presse@q-park.de+49 2181 8190120