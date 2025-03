Q-Park kündigt neue Strategie als nachhaltiger Mobilitätspartner an

Digitalisierung der Parkobjekte

Q-Park ist seit mehreren Jahrzehnten in der Parkraumbewirtschaftung von Off-Street Parkplätzen tätig. Die Bewirtschaftung von Parkinfrastruktur erstreckt sich über sieben westeuropäische Länder und konzentriert sich auf Objekte in zentralen Lagen. In den letzten Jahren haben sich Entscheidungsträger in über 300 Städten zunehmend an Q-Park als Partner für nachhaltige Mobilitätslösungen gewandt. In dieser Rolle ist das Unternehmen mittlerweile über den reinen Betrieb von Parkeinrichtungen hinausgewachsen und engagiert sich aktiv in der europäischen Mobilitätswende. Q-Park arbeitet gemeinsam mit Städten im Bereich des Parkens an den nachhaltigen Mobilitätsplänen. Mit dieser neuen Strategie möchte Q-Park international noch stärker als Mobilitätspartner wahrgenommen werden."Pkws werden auch in Zukunft eine entscheidende Rolle in der Mobilität spielen, wenn wir unsere Städte sowohl lebenswert als auch wirtschaftlich dynamisch halten wollen – für Bewohner, Besucher und Unternehmen zugleich. Das bedeutet jedoch nicht, dass Innenstädte mit Pkws überfüllt sein müssen. Hier kommen wir als Mobilitätspartner ins Spiel: Wir helfen, nachhaltige Mobilitätsnutzung zu ermöglichen – sowohl für ruhende als auch für sich bewegende Fahrzeuge. Durch smarte Parkraumgestaltung, zentrale Lage und Infrastruktur tragen wir dazu bei, unnötigen Suchverkehr zu reduzieren und öffentlichen Raum für Grünflächen, Erholung und Kultur freizugeben – ohne dabei die Erreichbarkeit der Innenstädte zu beeinträchtigen, die für die städtische Wirtschaft und das soziale Leben einer Stadt so essenziell ist.”Q-Park strebt an seine Präsenz in Städten mit dynamischem Marktwachstum zu erhöhen, ins besonders in Regionen mit wachsender Bevölkerungszahl.erklärt Theo Thuis, Managing Director für Innovationen bei Q-Park.In seiner Strategie orientiert sich Q-Park stets an den spezifischen Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung und Unternehmen. Bereits in frühen Gesprächen mit Städten und Entscheidungsträgern werden nicht nur Erreichbarkeit und Lebensqualität betrachtet, sondern auch Bildungs-, Wirtschafts-, Sozial- und Sicherheitsaspekte einbezogen.Theo Thuis erklärt weiter:Ein zentrales Element der Q-Park-Strategie, das seine Rolle als nachhaltiger Mobilitätspartner unterstreicht, ist der Mobility Hub. Dabei handelt es sich um eine Parkeinrichtung, die verschiedene Mobilitätsangebote und Services integriert – darunter Parken, Laden, Vorabreservierung und Sharing.Q-Park Mobility Hubs unterstützen einen der wichtigsten Pfeiler der nachhaltigen Mobilitätsstrategie. Neben Parkraum bieten sie Reisenden Zugang zu nachhaltigen Mobilitätspartnern und somit alternativen Fortbewegungsmöglichkeiten innerhalb der Stadt. Dies beinhaltet öffentlichen Nahverkehr, Car- und Bikesharing (inklusive Vermietung), Fahrradparkplätze, Ladestationen für E-Fahrzeuge und E-Bikes und Fahrradboxen für E-Bikes und deren Batterien.Die Q-Park Mobility Hubs sind selbstverständlich an die digitale Plattform Q-Park PaSS (Parking as a Smart Service) angebunden. PaSS ermöglicht einen digitalen und nahtlosen Parkservice mit automatisiertem Zugang und Bezahlung. Es bietet Kunden Zugang zu unserem Objektportfolio via Vorabreservierung oder Park- oder Bezahl. Ihr Kennzeichen fungiert dabei als digitaler Schlüssel zu unseren Parkeinrichtungen.Q-Park Deutschland richtet seinen Fokus verstärkt auf die Mobilitäts- und Energiewende und setzt dabei auf zwei zentrale Schwerpunkte:In den letzten Jahren hat Q-Park konsequent in die Digitalisierung seiner Parkeinrichtungen investiert. Mit Ausnahme von Management-Objekten ist das gesamte Portfolio vollständig in das digitale Ökosystemintegriert.„Damit schaffen wir die Grundlage für deutschlandweite Kooperationen mit verschiedenen Mobilitätsanbietern“, erklärt Roman Rohrberg, Head of Marketing und Sales bei Q-Park.Bereits heute profitieren Städte mit Q-Park-Standorten von der Möglichkeit, Stellplätze online zu buchen und zu reservieren. Gäste, die vorab einen Parkplatz sichern, vermeiden die oft zeitraubende Suche bei der Ankunft am Zielort.Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Erweiterung der Ladeinfrastruktur. Bereits über 40 % des Q-Park-Portfolios sind mit Ladestationen ausgestattet, und der Ausbau erfolgt bedarfsorientiert. Damit leistet Q-Park einen entscheidenden Beitrag zur klimaneutralen Mobilität in Deutschland, indem es die notwendige Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge bereitstellt.Q-Park geht noch einen Schritt weiter: Erste Kooperationen mit Straßenparkanbietern sind bereits gestartet. Diese ermöglichen es Parksuchenden, nahtlos alternative Off-Street-Parkangebote zu nutzen – ohne Papier-Tickets oder umständliche Bezahlvorgänge. Dies senkt Nutzungshürden und trägt dazu bei, den Suchverkehr in den Städten zu reduzieren.„In Zukunft werden wir die Zusammenarbeit mit Städten weiter intensivieren – beispielsweise mit Düsseldorf und Projekten wiezum Thema“, gibt Roman Rohrberg einen Ausblick.Haben Sie Interesse an einem Interview mit Theo Thuis (Q-Park Europe) oder Roman Rohrberg (Q-Park Deutschland)? Oder möchten einen unserer Mobility Hubs besuchen? Kontaktieren Sie uns gerne via presse@q-park.de