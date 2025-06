Q-Park führt online buchbare Parktarife in Hannover ein

Q-Park erweitert sein Angebot in Hannover und bietet seinen Kunden neue Parktarife zu attraktiven Konditionen an. Ab sofort können Reisende Ihren Stellplatz in der zentral gelegenen Tiefgarage Galerie Luise zu vergünstigten Tarifen vorab online reservieren. Das Q-Park Objekt liegt fußläufig nur 250 Meter (ca. 3 Minuten zu Fuß) vom Hauptbahnhof Hannover entfernt. Damit bietet Q-Park Reisenden und Besuchern einen unschlagbaren Kombi-Vorteil aus Komfort und Preis. Das Angebot ist je nach Eigenbedarf frei wählbar. Die Bahntarife starten ab 3 Kalendertagen für 13,50€ und gehen hoch bis zu 14 Kalendertagen für 63,00€. Es ist ein optimales Angebot für ein Wochenendausflug, Geschäftsreise, Konzert oder Sport-Event, da Kunden mit dem Bahntarif einen garantierten und zentralen Stellplatz haben.Besonders empfehlenswert ist das Angebot für Besucher der Heinz von Heiden Arena und dem Schützenplatz, denn von der Galerie Luise aus erreichen Sie diese Ziele mit den ÖPNV in unter 15 Minuten. Dank der regelmäßigen Abfahrzeiten des öffentlichen Nahverkehrs sind Gäste pünktlich und in kurzer Zeit bei jedem Event. Q-Park Kunden können die neuen Online-Tarife flexibel nutzen – unabhängig des geplanten Events. Der Parkhausbetreiber möchte die Hannoveraner und Besucher damit gleichermaßen entlasten – günstiges Parken und gleichzeitig kurze Wege zu ÖPNV. Das Angebot und weitere Event-Deals für Hannover finden Sie unter www.q-park.de/hannover.