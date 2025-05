Q-Park feiert mit Arminia Bielefeld: kostenloses Parken bei DFB-Pokalsieg am 25.05.2025

Q-Park, einer der führenden Anbieter von Parkraum-Management in Europa, gibt heute erfreuliche Neuigkeiten für alle Anhänger:innen der Fußballmannschaft Arminia Bielefeld bekannt. Der Aufsteiger in die zweite Liga Arminia Bielefeld tritt am Samstag, den 24.05.2025 gegen den Erstligisten VFB Stuttgart im Berliner Olympiastadion im DFB-Pokalfinale an. Anlässlich des spannenden Sportevents möchte Q-Park ein starkes Zeichen für die Bielefelder-Fankultur setzen. Gewinnt Arminia Bielefeld am 24.05.2025 den DFB-Pokal, parken alle Fußballbegeisterte Arminia Fans am Sonntag, 25.05.2025 ab 06 Uhr kostenlos in den zentral gelegenen Q-Park Parkhäusern Karstadt und Centrum nahe dem Jahnplatz in Bielefeld. Bis Montag, 26.05.2025 06 Uhr bleiben die Schranken geöffnet, somit können alle Kunden dort gebührenfrei ein- und ausfahren.Damit möchte Q-Park den Arminia Bielefeld Fans zum Pokalsieg gratulieren. Die Fangemeinde soll den Sieg ohne Parkplatzsorgen genießen. Neben dem Finalspiel können Kunden ganzjährig von attraktiven Event-Deals profitieren: Ermäßigungen und Sonderkonditionen bei ausgewählten Events. Alle aktuellen Event-Deals finden Sie unter www.q-park.de/events . Um zukünftig komfortabel und stressfrei zu parken steht den Kunden über www.q-park.de/reservieren die Möglichkeit zur Verfügung, Ihren Parkplatz vorab online zu reservieren. Somit können Sie für 24 Stunden ab Einfahrt am zuvor ausgewählten Tag in den Parkobjekten parken und zahlen die Tageshöchstgebühr von nur 8€ - auch außerhalb von Sonderaktionen.