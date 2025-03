Q-Park erweitert Präsenz in Berlin: Übernahme des Parkhauses Forum Köpenick

Planungssicherheit: Ein garantierter Stellplatz ohne Stress bei der Parkplatzsuche. Preisvorteile: Attraktive Online-Tarife im Vergleich zur spontanen Nutzung. Schnelleres Ein- und Ausfahren: Durch die Nutzung der digitalen Buchung entfällt die Ticketentnahme.

Die Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG freut sich, die Übernahme des Parkhauses im Forum Köpenick in Berlin bekannt zu geben. Seit dem 1. März 2025 betreibt Q-Park die moderne Parkeinrichtung und bietet damit den Besuchern des Einkaufszentrums sowie der umliegenden Bereiche eine komfortable Parkmöglichkeit.Das Parkhaus verfügt über 1139 Stellplätze und befindet sich in der Bahnhofstraße 33-38, 12555 Berlin. Die Einfahrtshöhe beträgt 1,90 Meter. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag jeweils von 6:30 Uhr bis 22:30 Uhr. Das Parkhaus bietet zudem barrierefreien Zugang und ist mit Aufzügen ausgestattet. Als Zahlungsmethoden stehen Barzahlung, die Q-Park App, V-Pay, Maestro, MasterCard und Visa zur Verfügung.Für Dauerparker besteht bereits seit dem 24. Februar 2025 die Möglichkeit, sich per E-Mail an servicecenter@q-park.de zu wenden, um einen Stellplatz zu reservieren.Ab dem 1. April 2025 wird es möglich sein, Parkplätze online im Voraus zu reservieren. Diese Funktion bietet Kunden mehr Komfort durch Digitalisierung und vor allem drei wesentliche Vorteile:Moderne Technologie für mehr KomfortDas gesamte Parkhaus wird mit der innovativen PaSS-Technologie (Parking as a Smart Service) von Q-Park ausgestattet. Dadurch profitieren Kunden von einem ticketlosen Parken, einer automatischen Kennzeichenerkennung und einer nahtlosen Abwicklung über die Q-Park App.Ein besonderes Highlight ist das Eventparking, das attraktive Parkangebote zu besonderen Veranstaltungen ermöglicht. Gerade bei Fußballspielen und anderen Großereignissen können Besucher von speziellen Rabatten profitieren. Hier lohnt es sich regelmäßig auf die www.q-park.de/events Seite zu klicken.Mit der Übernahme des Parkhauses im Forum Köpenick setzt Q-Park seine Expansion in Berlin fort und unterstreicht sein Engagement, den Kunden hochwertige und gut gelegene Parkmöglichkeiten zu bieten.