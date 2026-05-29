Q-Park übernimmt Parkobjekt in Top-Lage direkt am Frankfurter Hauptbahnhof
Zentrale Lage stärkt Q-Park Präsenz in Frankfurt am Main
Das Parkhaus ist als Mobility Hub positioniert und zeichnet sich durch seine zentrale Lage aus: Der Frankfurter Hauptbahnhof befindet sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Unmittelbar neben dem Parkobjekt liegt zudem der Fernbusterminal. Weitere öffentliche Verkehrsmittel wie Straßen- und U-Bahn sind in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.
Ein wesentlicher Mehrwert des Standorts ergibt sich aus dem vielseitigen Nutzermix. Neben der öffentlichen Nutzung wird das Parkhaus auch von Autovermietungsunternehmen als Stellplatzstandort für ihre Fahrzeugflotten genutzt. Damit deckt das Parkobjekt sowohl kurzfristige als auch kontinuierliche Parkbedarfe ab und ist fest in die Mobilitätsinfrastruktur integriert.
Christian Ottl, Leitung Business Development Region Süd bei Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG sagt: ,,Wir freuen uns sehr, das Parkhaus Am Hauptbahnhof in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen. Die einzigartige Lage direkt am Frankfurter Hauptbahnhof macht das Parkhaus zu einem wichtigen Bestandteil urbaner Mobilität. Als moderner Mobility Hub bietet es vielfältige Funktionen und Services für unterschiedliche Nutzergruppen. Unser besonderer Dank gilt der AIF Capital Group als auch Denisa Bonanno, Head of Investment, sowie Jan-Niclas Heitjans, Team Lead Mobility, für den erfolgreichen Vertragsabschluss. Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit.‘‘
Grundlegende Informationen zum Parkobjekt
Das Parkhaus in der Mannheimer Straße 35, 60329 Frankfurt am Main liegt in einer der stärksten Verkehrslagen der Stadt. Die Ein- und Ausfahrt in das Parkobjekt erfolgt über die Stuttgarter Straße. Mit 349 Stellplätzen und einem vielseitigen Nutzerprofil, darunter Kurzparker, Reisende, Pendler sowie gewerbliche Nutzer, bietet das Parkhaus eine stabile Nachfragebasis. Das Parkhaus ist 24/7 geöffnet und damit flexibel nutzbar, was die Attraktivität des Standorts zusätzlich stärkt und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten für moderne Mobilitätslösungen unterstützt.
Für verschiedene Nutzergruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen werden vielfältige und attraktive Tarifmodelle angeboten. Ob Kurzparker, Hotelgäste, Bahnreisende oder Dauerparker, für jede Zielgruppe stehen individuelle Konditionen zur Verfügung, welche bereits im Vorfeld bequem online über Parkplatz reservieren am Frankfurt Hauptbahnhof reserviert werden können und eine einfache und planbare Anreise gewährleistet.
Im Parkobjekt stehen ausschließlich Kartenzahlung sowie die Q-Park App als Zahlungsmethode zur Verfügung.
Modernisierung und smarte Parklösungen
Das Parkobjekt wird umfassend modernisiert und mit der innovativen PaSS-Technologie von Q-Park ausgestattet, die intelligente und digitale Lösungen für ein komfortables und effizientes Parkerlebnis bietet. Die Integration der PaSS-Technologie sorgt dafür, dass digitale Services den gesamten Parkvorgang nahtlos begleiten, von der Reservierung über die kontaktlose Einfahrt bis hin zur einfachen Ausfahrt. Dadurch wird das Parken nicht nur schneller und komfortabler, sondern erfüllt auch höchste Ansprüche an moderne Mobilität.