Q-Park übernimmt Park One GmbH – Strategischer Wachstumsschritt in Deutschland

Q-Park, einer der führenden Parkraumbewirtschafter in Europa, übernimmt die Park One GmbH vollständig. Mit diesem strategischen Schritt baut Q-Park seine Präsenz auf dem deutschen Markt signifikant aus – insbesondere in Süddeutschland und hier vor allem im Raum München.



Das Portfolio der Park One GmbH umfasst insgesamt 41 Parkobjekte in 14 deutschen Städten, darunter zahlreiche Standorte in Bayern, die bislang nicht Teil des Q-Park Netzwerkes waren. Die 12.800 verfügbaren Stellplätze bringen Park One GmbH als siebtgrößtes privates Parkraumbewirtschaftungsunternehmen hervor.



Frank De Moor, CEO von Q-Park, sagte: „Diese deutsche Akquisition festigt die Position von Q-Park als einer der größten Akteure auf dem deutschen Markt, stärkt unsere Position in wichtigen Städten und bestätigt unsere langersehnte Präsenz in München. Sie wird es uns ermöglichen, die Lebensqualität in den Städten weiter zu verbessern und die Gemeinden in einem unserer wichtigsten Märkte zu vernetzen.“



Frank Meyer, Geschäftsführer von Q-Park Deutschland, sagte: „Wir freuen uns, das hoch geschätzte Park One-Team willkommen zu heißen und Vermietern, Unternehmen, Kommunen und Kunden unsere nahtlosen Parkdienstleistungen vorzustellen. Gemeinsam werden wir weiterhin eine führende Rolle im deutschen Sektor für nachhaltige städtische Mobilität einnehmen.“



Ein deutlicher Mehrwert für Kundinnen und Kunden durch die Übernahme von Q-Park



Für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet die Übernahme in erster Linie mehr Auswahl und Komfort: Mit den zusätzlichen Standorten wird das bestehende Netz an Q-Park Parkeinrichtungen deutschlandweit deutlich erweitert. Besonders in Städten, in denen bisher keine oder nur vereinzelte Q-Park-Flächen zur Verfügung standen, entsteht so ein spürbarer Mehrwert – etwa für Pendler, Geschäftsreisende oder Besucher urbaner Zentren.



Darüber hinaus wird Q-Park die übernommenen Parkobjekte sukzessive in das bestehende digitale Ökosystem eingliedern. Dies bedeutet, dass erste Standorte die bewährten digitalen Funktionen, darunter die Online-Reservierung sowie das damit verbundene kontaktloses Ein- und Ausfahren via Kennzeichenerkennung anbieten werden. Auch die Einbindung in die Q-Park App ist geplant, sodass Kunden alle Vorteile in einer Anwendung nutzen können. Q-Park sieht in der Übernahme einen wichtigen Baustein zur Umsetzung seiner Vision: Parken soll einfach, sicher und verlässlich sein – mit einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit, digitale Innovationen und städtische Mobilitätslösungen.



Q-Park wird gemeinsam mit seinen Partnern noch ehrgeizigere nachhaltige Mobilitätslösungen und nahtlose Parkdienstleistungen in den deutschen Regionen einführen. Damit stärkt Q-Park seine Rolle als nachhaltiger Mobilitätspartner für Städte und seine Pläne für nachhaltige städtische Mobilität (Sustainable Urban Mobility Plans, SUMPs).



| Q-Park erleichtert die nachhaltige Nutzung von Autos, sowohl im Stand als auch in Bewegung.



| Q-Park stellt eine intelligente Gestaltung von Mobility Hubs mit den erforderlichen Infrastrukturen sicher, einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge.



| Reduzierung des Parksuchverkehrs durch digitale Dienste.



| Q-Park trägt zur Erhaltung lebenswerter, wirtschaftlich dynamischer und zugänglicher Städte bei.



Zukunftsorientiertes Wachstum im deutschen Markt



Mit der vollständigen Integration der Park One GmbH baut Q-Park nicht nur seine Präsenz auf dem deutschen Markt aus, sondern festigt seine Rolle als führender Anbieter digitaler Parklösungen. Die Übernahme ist Teil eines langfristigen Engagements für nachhaltige Mobilitätsinfrastruktur und die konsequente Digitalisierung der Parkraumbewirtschaftung.



Mit dieser Akquisition setzt Q-Park ein klares Zeichen für weiteres Wachstum und die Stärkung seiner Position im deutschen Parkraummarkt.

