Q-Park übernimmt Bavaria Parkgaragen und stärkt seine Position im deutschen Parkraummarkt

Q-Park gibt die Übernahme von Bavaria Parkgaragen bekannt und tätigt damit bereits die zweite bedeutende Akquisition im deutschen Markt in diesem Jahr. Mit diesem strategischen Schritt festigt Q-Park seine führende Rolle im Bereich Parken und urbane Mobilität in Westeuropa und insbesondere in Deutschland.Die Übernahme ermöglicht es Q-Park, von der langjährigen Erfahrung von Bavaria Parkgaragen, den attraktiven Innenstadtstandorten in München sowie den ergänzenden Standorten in Berlin und weiteren Standorten in Bayern zu profitieren. Gemeinsam werden Q-Park und Bavaria Parkgaragen ihr Engagement für nachhaltige Mobilitätslösungen und nahtlose Parkdienstleistungen in den deutschen Regionen weiter ausbauen und Q-Park als nachhaltigen Mobilitätspartner für Städte und deren Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) stärken.Der gemeinsame Fokus umfasst:Die nachhaltige Nutzung von Pkws, sowohl im ruhenden als auch im fließenden Verkehr.Die Gestaltung von Mobility Hubs, einschließlich Ladestationen für Elektrofahrzeuge.Die Reduzierung des Parksuchverkehrs durch digitale Dienste.Die Erhaltung lebenswerter, wirtschaftlich dynamischer und Erreichbarkeit von Städte.Nach einem umfassenden Due-Diligence-Prozess hat Q-Park 100 % der Anteile an Bavaria Parkgaragen übernommen. Die Transaktion wurde am 30. Juni erfolgreich abgeschlossen.Bereits im April dieses Jahres hatte Q-Park ParkOne übernommen. Mit der Übernahme von Bavaria Parkgaragen sichert Q-Park eine starke Marktposition im wirtschaftlich starken bayerischen Raum.„Die Übernahme von Bavaria Parkgaragen unterstreicht unseren klaren Wachstumskurs in Deutschland. Insbesondere in Bayern schaffen wir damit eine starke Basis, um unserem Absicht einer nachhaltigen und intelligenten urbanen Mobilität weiter umzusetzen und noch enger mit Städten und Kommunen zusammenzuarbeiten.“„Wir freuen uns, das erfahrene Team von Bavaria Parkgaragen in der Q-Park Familie willkommen zu heißen. Mit dieser Akquisition stärken wir nicht nur unsere Marktpräsenz in München und Bayern, sondern bringen auch unsere erfolgreichen digitalen Services wie die Q-Park App sowie die Möglichkeit zur Buchung und Reservierung von Parkplätzen in diese wichtigen Märkte. So schaffen wir zusätzlichen Mehrwert für Eigentümer, Unternehmen, Kommunen und Kunden in einer der wirtschaftlich dynamischsten Regionen Deutschlands.“Q-Park Deutschland ist der drittgrößte private Parkraumbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen besitzt, betreibt oder verwaltet 169 Parkobjekte mit insgesamt über 66.000 Stellplätzen in mehr als 50 Städten, darunter Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Saarbrücken.Bavaria Parkgaragen, ein Unternehmen der Blue Lion, des Family Offices der Münchner Unternehmerfamilie Schörghuber, ist der zwölftgrößte Parkraumbetreiber und das siebtgrößte inhabergeführte Parkraumbewirtschaftungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen betreibt 26 Parkobjekte mit über 12.000 Stellplätzen und 174 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, vor allem in München, Berlin, Düsseldorf und weiteren deutschen Städten.Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KGPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitE-Mail: presse@q-park.de Telefon: +49 2181 8190120