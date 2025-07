Neue Partnerschaft zwischen Q-Park und PayByPhone

Die PayByPhone-App wird in über 1.300 Städten weltweit für die ticketlose und bargeldlose Bezahlung von Parkplätzen genutzt. Die Kooperation zwischen Q-Park und PayByPhone ermöglicht es Nutzer:innen der PayByPhone-App nun in über 100 Q-Park Objekten in Deutschland kontaktlos zu parken. Die Q-Park Häuser sind bereits seit einiger Zeit mit einem automatischen Kennzeichenerkennungssystem ausgestattet, das Drittanbietern wie PayByPhone die direkte Anbindung an die Q-Park Parkierungstechnologie ermöglicht.Die Identifikation von PayByPhone-Nutzer:innen erfolgt über die kamerabasierte Kennzeichenerkennung an den Ein- und Ausfahrtsschranken der Parkobjekte. Bei erfolgreicher Identifizierung der Nutzer:innen öffnen sich die Schranken automatisch und der Parkvorgang wird ohne manuelles Eingreifen in der PayByPhone-App gestartet. Beim Ausfahren des Parkobjektes wird der Parkvorgang automatisch beendet und die Abrechnung erfolgt direkt über die App. Informationen zu aktuellen und vergangenen Parkvorgängen stehen den Nutzer:innen jederzeit in der PayByPhone-App zur Verfügung.Die Kombination aus der modernen Technologieinfrastruktur in den Q-Park Häusern und den umfangreichen Funktionen der PayByPhone-App ermöglicht Autofahrer:innen eine komfortable Abwicklung des Parkvorgangs. ,,, erläutert Roman Rohrberg, Head of Sales & Marketing der Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG.Marilena Lichtenauer, Director Client Account Management der PayByPhone Deutschland GmbH sagt zu der PartnerschaftDie Kooperation zwischen Q-Park und PayByPhone steht für den nächsten Entwicklungsschritt hin zu einem komfortablen und digitalisierten Parkerlebnis.Q-Park Deutschland ist der drittgrößte private Parkraumbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen besitzt, betreibt oder verwaltet 195 Parkobjekte mit insgesamt über 78.000 Stellplätzen in mehr als 50 Städten, darunter Berlin, Darmstadt, Düsseldorf, Köln, Leipzig und Saarbrücken.PayByPhone ist einer der weltweit führenden Anbieter für mobiles Parken. Mit unserer intelligenten und benutzerfreundlichen Technologie erleichtern wir Millionen Menschen den Alltag – einfach, schnell und kontaktlos. Unsere Lösungen sind in über 1.300 Städten sowie bei zahlreichen Parkraumbetreibern in Nordamerika, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz im Einsatz – allein in Deutschland vertrauen bereits mehr als 380 Städte, Gemeinden und Betreiber auf PayByPhone. Weltweit nutzen über 95 Millionen Fahrer unseren Service. Erfahren Sie mehr darüber, wie unsere digitalen Services auch Ihr Parkerlebnis verbessern können – unter www.paybyphone.de PayByPhone. Wir erleichtern Ihren Alltag, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt.