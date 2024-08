Neue Partnerschaft zwischen Q-Park und EasyPark: Komfortables Parken ohne Stress mit vereinfachten Parkvorgängen in Deutschland

Die EasyPark-App ist europaweit bekannt für das ticketlose und bargeldlose Bezahlen von Parkplätzen. Durch die Kooperation zwischen Q-Park und EasyPark wird das kontaktlose Parken mit der EasyPark-App nun auch vorerst in 10 Q-Park Einrichtungen in Düsseldorf möglich sein, bis zeitnah weitere Objekte aktiv gehen. Die Q-Park Häuser wurden bereits vor einiger Zeit mit einem automatischen Kennzeichenerkennungssystem ausgestattet. Dieses ermöglicht Drittanbietern wie EasyPark die direkte Anknüpfung an die Q-Park Parkierungstechnologie.



Durch die Kennzeichenerkennung per Kamera an der Ein- und Ausfahrt werden EasyPark-Nutzer:innen identifiziert und die Schranken öffnen sich automatisch. Infolgedessen wird der Parkvorgang ohne Zutun in der EasyPark-App gestartet. Sobald das Auto das Parkobjekt wieder verlässt, stoppt die Zeit und die Gebühren werden über die App abgerechnet. Alle Details über aktuelle und vergangene Parkvorgänge sind für EasyPark-Nutzer:innen jederzeit in der App einsehbar.



Um EasyPark nutzen zu können, müssen sich Autofahrer:innen einmalig bei EasyPark registrieren. Das dauert nur wenige Minuten: App herunterladen, Telefonnummer und Kennzeichen eingeben und Zahlungsmittel – wie Kreditkarte (Visa und Mastercard), SEPA-Lastschrift, giropay, PayPal oder Apple Pay – hinterlegen.



Dank den modernsten technischen Voraussetzungen von Q-Park und den vielfältigen Funktionen der EasyPark-App profitieren Autofahrer:innen dann von einem besonderen Parkkomfort. „Wir freuen uns, dass wir durch die Partnerschaft mit EasyPark unsere Kundengruppen zusammenführen und somit das Parken für unsere Kund:innen noch einfacher gestalten können“, erläutert Roman Rohrberg, Head of Sales & Marketing der Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG.



Nico Schlegel, Geschäftsführer EasyPark Deutschland, sagt zu der Partnerschaft: „Das Ziehen eines Parktickets in Parkhäusern ist nicht mehr zeitgemäß. Die schrankenfreie Zufahrt mittels der Technologie von Q-Park in Kombination mit der automatischen Abrechnung über die EasyPark-App bietet Autofahrer:innen nicht nur ein hohes Maß an Komfort, die Lösung spart auch Zeit und Nerven. Ich freue ich mich sehr, dass wir zusammen mit Q-Park allen Nutzer:innen ein noch einfacheres Parkerlebnis anbieten können.“



Die Zukunft des komfortablen und stressfreien Parkens ist jetzt – dank der Partnerschaft zwischen Q-Park und EasyPark.

(lifePR) (