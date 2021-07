Warum Diensträder auch im Homeoffice viele Vorteile haben

Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems

Aufbau von Muskulatur und gleichzeitig schonend für die Gelenke

Gesundes Körpergewicht durch regelmäßige Bewegung

Verbesserte Ausdauer

Stärkung des Immunsystems

Die dezentrale Arbeit im Homeoffice ist für viele Angestellte das neue Normal geworden. Remote Work ist damit keine Nische mehr, sondern durch die Corona-Pandemie zum Massenphänomen geworden. Passen Dienstfahrrad und die Arbeit im Homeoffice da eigentlich noch zusammen, oder hat die erfolgreiche Idee des Dienstrad-Leasings damit etwa schon ausgedient? Das Gegenteil ist der Fall: Als effektive Incentive ist und bleibt das Dienstrad ein wichtiges Tool für das erfolgreiche Recruiting neuer Mitarbeiter*innen. Und bietet dabei den idealen Ausgleich zu bewegungsarmer Bildschirmarbeit.Die neue Arbeitswelt bringt nicht nur Vorteile mit sich. Nach Monaten im Homeoffice sind auch die negativen Auswirkungen deutlich geworden. Dazu zählen vor allem Bewegungsmangel und psychischer Stress - Faktoren, die im Hinblick auf die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen nicht zu unterschätzen sind. Wenn die tägliche Routine des Arbeitsweges dauerhaft entfällt, dann ist sinnvoller Ersatz gefragt, um in Bewegung zu bleiben. Andernfalls läuft man tatsächlich schnell Gefahr, den ganzen Tag ausschließlich in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Da Mitarbeiter*innen bei einem Dienstrad-Leasing ihr Wunschrad auch uneingeschränkt in der Freizeit nutzen können, profitieren Arbeitgeber auch aus der Ferne von dem leistungsfähigeren Personal.Neben der Stressreduktion und dem frischen Wind für neue Ideen hat das Radfahren ganz nebenbei noch weitere positive Wirkungen auf den Körper:So überrascht es nicht, dass radelnde Mitarbeiter bis zu 1/3 weniger Krankheitstage haben als ihre Kollegen.Das persönliche Wunschrad ist so individuell wie Ihre Mitarbeiter*innen: Trekkingrad, Mountainbike, Rennrad, Pedelec oder E-Bike, vielleicht sogar als Lastenrad - die Auswahl ist riesig und mit dem individuellen Dienstrad-Leasing geht nahezu jeder Radwunsch in Erfüllung. Gerade in der dezentralen Homeoffice-Arbeitswelt ist es wichtig, in Verbindung zu bleiben. Mit dem individuellen Dienstrad rufen Sie sich bei Ihren Mitarbeiter*innen jeden Tag in gute Erinnerung. Denn das Dienstrad ist die zeitgemäße Art, Anerkennung zu zeigen, das anhaltende Dankeschön für Einsatz und Loyalität, ein Gehaltsbonus auf zwei Rädern und so vieles mehr.Wertschätzung drückt sich auch in einem Plus an Sicherheit und Service aus. Unser Dienstrad-Leasing beinhaltet einen Rundum-Schutz, Mobilitäts-Service und auf Wunsch einen jährlichen Inspektionsgutschein. So wird der stressige Alltag ein Stück kalkulierbarer, entspannter und einfacher.Auf die gestiegenen Anforderungen junger Talente an die Arbeitswelt müssen Unternehmen reagieren. Neben Flexibilität und Homeoffice ist auch ein Dienstrad-Leasing eine Möglichkeit sich als interessanter Arbeitgeber zu positionieren, der am Puls der Zeit ist. Nicht zuletzt ist das Dienstrad immer auch Ausdruck und Bestandteil einer nachhaltigen Unternehmensausrichtung, die heute gefordert und vorausgesetzt wird. Das Dienstrad bringt’s - auch und gerade in Kombination mit Homeoffice.