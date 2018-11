Auszeichnung Corporate Culture Award 2018

28.11.18

Im Rahmen des 10. Deutschen Wirtschaftsforums fand am 15. November 2018 die Verleihung des Corporate Culture Awards (CCA) statt. Die PSD Bank Nürnberg konnte sich in der Kategorie „Change“ von ihren Mitbewerbern absetzen und mit ihrem Konzept für gelungenen Wandel in der Unternehmenskultur überzeugen. Johann Büchler, Vorstandsvorsitzender der PSD Bank Nürnberg, und Claudia Kratel, Head of Digital Marketing, nahmen den Preis vor Ort in der Paulskirche in Frankfurt am Main entgegen.Initiiert wurde die Verleihung von der Serviceplan Gruppe, dem Kultur-Analysten Deep White, der HR- und Transformations-Beratung Promerit und der ZEIT Verlagsgruppe. Der Jury gehörten so hochkarätige Mitglieder aus Vertretern aus Unternehmenspraxis, Medien und Wissenschaft an, darunter Global Digital Women Gründerin Tijen Onaran, Manager Magazin Chefredakteur Steffen Klusmann oder Walter Brenner, Professor für Informationsmanagement.Die Forschung belegt, dass ca. 30 Prozent des Erfolgs eines Unternehmens von dessen Kultur abhängen – eine nicht zu vernachlässigende, jedoch häufig unterschätzte Größe. Ziel des CCA ist es, das Bewusstsein für die Relevanz von „Corporate Culture“ zu schärfen. Wie sehr die PSD Bank Nürnberg dies bereits verinnerlicht hat, wurde nun mit der Preisverleihung bestätigt.„Der Markt verändert sich. Rahmenbedingungen wie die fortschreitende Digitalisierung oder neue Kundenbedürfnisse erfordern, dass wir uns permanent weiterentwickeln. Deswegen haben wir unsere Markenpositionierung überarbeitet – in enger Zusammenarbeit mit Kunden, Mitarbeitern und Führungskräften“, erklärte Johann Büchler bei der Entgegennahme der CCA-Trophäe und richtete den Blick in die Zukunft: „Jetzt gehen wir gemeinsam einen Schritt weiter und übersetzen diese in ganz konkrete USPs für unsere Kunden. Und in ganz konkrete Maßnahmen für unsere Mitarbeiter. Diesen Change gehen wir zusammen und vermitteln unsere Unternehmenskultur im Umgang und der Kommunikation Tag für Tag. Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter und Führungskräfte und danke den Juroren, dass sie den von uns eingeschlagenen Weg honorieren.“Claudia Kratel fügte hinzu: „Mit unserer neuen Positionierung wollen wir eine starke Unternehmenskultur und -marke etablieren, die sich auch in einem einmaligen Kundenerlebnis widerspiegelt. Für echten Mehrwert, besten Service und beste Produkte. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Bemühungen Früchte getragen und wir den Corporate Culture Award in der Kategorie ‚Change‘ gewonnen haben!“Eine innovative Unternehmenskultur wirkt nach innen wie nach außen. Das zeigt sich auch anhand des Prozesses, wie die PSD Bank Nürnberg ihr Konzept für den Wandel erarbeitet hat: mit abteilungs- und hierarchieebenenübergreifenden Workshops, Brainstorming-Runden, Befragungen und einer gemeinsamen Auswertung der Ergebnisse.Daneben wurde der Corporate Culture Award in den weiteren Kategorien „Digital Culture“, „Best Story“ und „Shared Value“ verliehen.Mehr Informationen zum CCA: https://corporate-culture-award.de/