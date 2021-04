Ein Hausnotruf ermöglicht ein selbstbestimmtes, sicheres Leben im Alter

ProVita Alltagsassistenz Deutschland GmbH

Die ProVita Alltagsassistenz Deutschland GmbH vereint Fachleute mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen mobile Sicherheit und Notruf, Wohnen im Alter und Kundenservice. ProVita versteht sich als Produktanbieter und Dienstleister in puncto maßgeschneiderter Notruf und individueller Alltagsunterstützung für Menschen in ihrer dritten Lebensphase. Die ProVita-Alltagsbetreuer /Innen unterstützen Menschen zuhause und helfen ihnen, sich ihre Lebensqualität zu erhalten. Außerdem pflegt ProVita gute und langjährige Partnerschaften zu führenden Unternehmen der Notrufbranche und verschiedenen Organisationen.