Inklusion für Blue-Collar-Mitarbeitende: Workshop zu LGBT*IQ-Themen

21,1 Mrd. Euro Konzernumsatz 2022

422.000 Mitarbeitende

Nr. 2 der größten Arbeitgeber weltweit mit Sitz in Frankreich

53 Länder

100 Mio. Verbraucher:innen jeden Tag

12,8 Mrd. Euro Marktkapitalisierung (per 25. Oktober 2022)

8.500 Mitarbeitende (OSS)

Über 1 Mio. Verbraucher:innen am Tag (OSS & BRS)

22.400 Firmenkunden (BRS)

550 Betriebe deutschlandweit (OSS)

35.000 Einlösestellen im Bereich Verpflegung (BRS)

Die PROUT AT WORK-Foundation und Sodexo haben letzte Woche zum ”LGBT*IQ Deep Dive: Blue Collar” nach Frankfurt geladen. 20 Vertreter:innen von unterschiedlichsten Unternehmen haben an dem Workshop teilgenommen.Das Thema Chancengleichheit für alle Menschen ist nach wie vor aktuell. Dies gilt unabhängig von Herkunft, Nationalität oder Glaube, losgelöst von körperlichen Fähigkeiten und Beeinträchtigungen, ungeachtet von Alter, Familienstand, Partnerschaftsstatus, sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität. Sodexo ist davon überzeugt, nur erfolgreich zu sein, wenn sich alle Mitarbeiter:innen wohlfühlen, gänzlich entfalten und teilhaben können. Dies erkennen zunehmend mehr Unternehmen und sie setzen sich aktiv für eine offene Unternehmenskultur ein, in der jede:r, so wie er:sie ist, willkommen ist.Vielfalt und Inklusion zu fördern, trägt nicht nur dazu bei, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen. Es steigert auch die Attraktivität des Arbeitgebers und trägt zum Unternehmenserfolg bei. Im Hinblick auf die Mitarbeiter:innen im White-Collar-Bereich wurde hier schon viel geleistet, wie die Sichtbarkeit und Bekanntheit unterschiedlicher LGBT*IQ-Netzwerke sowie die Möglichkeit, sich zu engagieren. Doch in Bezug auf Blue-Collar-Mitarbeiter:innen merken die beteiligten Netzwerke und D&I-(Diversität&Inklusion-)Abteilungen, dass diese Gruppe der Angestellten schwerer zu erreichen ist. Oft fehlt der Zugang zu Firmennews, Intranet oder anderen Kommunikationskanälen.Beim eintägigen Workshop mit PROUT AT WORK und Sodexo haben sich die Teilnehmer:innen über Chancen, Herausforderungen und Best Practice-Ideen ausgetauscht, um Personen aus dem Blue-Collar-Bereich besser einbeziehen und informieren zu können. Aus den Ideen soll ein gemeinschaftlicher Leitfaden entwickelt werden.„Ich freue mich, dass Sodexo Co-Gastgeber des Deep Dives ist. Diversity, Equity und Inclusion sind seit Firmengründung wesentliche Bestandteile unserer Unternehmenskultur und fest in unserer DNA verankert. Gerade in Bezug auf unsere Blue-Collar-Kolleg:innen können wir hier aber noch stärker werden und freuen uns über die Austauschmöglichkeit. Brainstorming, gemeinsam Lösungen finden und Ideen von anderen Unternehmen bieten uns wertvolle Inspiration, um uns in diesem Bereich zu verbessern“, erklärt Axel Freund, Head of Tech & Services und Mitglied des Country Leadership Committees bei Sodexo Deutschland.Im Austausch untereinander hat sich gezeigt, dass alle teilnehmenden Unternehmen dieselbe Zielsetzung haben: Sie wünschen sich eine nachhaltige und erkennbare Kulturveränderung, die alle Mitarbeiter:innen erreicht. 