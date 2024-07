Die PROUT AT WORK-Foundation veranstaltet glamouröse Gala

Die gemeinnützige Stiftung PROUT AT WORK lud unter dem Motto „Gemeinsam für queere Vielfalt“ zu einer Gala inklusive Bühnenprogramm und Silent Auction nach München. Unter den geladenen Gäst_innen waren auch Juliette Schoppmann und Tahnee, die das Publikum mit ihren Showeinlagen begeisterten.Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums von PROUT AT WORK veranstaltete die Stiftung am 28. Juni 2024 im luxuriösen Hotel Rosewood in München eine exklusive Gala mit Vier-Gänge-Menü, Bühnenprogramm und einer Silent Auction. An der Veranstaltung nahmen rund 65 Personen aus Wirtschaft, Politik und Medien teil, die sich alle getreu dem Dresscode „fancy or formal“ in eleganter Abendmode kleideten.Moderiert wurde die Gala von Benjamin Stöwe. Seit zehn Jahren ist er eines der prägenden Gesichter des ZDF-Morgenmagazins live aus Berlin. Außerdem dreht er Reportagen, leiht als Synchronsprecher seine Stimme internationalen Schauspielern und moderiert Großveranstaltungen.Albert Kehrer, Vorstand der PROUT AT WORK-Foundation, warnt zu Beginn der Gala vor den aktuellen politischen Entwicklungen und der steigenden Queerfeindlichkeit im Land. Vor zehn Jahren – zur Gründung der PROUT AT WORK-Foundation – sei die Stimmung eine andere gewesen. Anerkennung und Einbeziehung der queeren Community in den Unternehmen und der Gesellschaft waren auf dem Vormarsch. Heute sei unser Zusammenhang innerhalb der queeren Community wichtiger denn je.Highlight der Veranstaltung waren die Showeinlagen von Tahnee und Juliette Schoppmann. Tahnee bietet den absoluten Mix aus Stand Up, Parodie und Musik, anspruchsvoll bis albern, vereint in einer Show. Für ihre Fans ist Tahnee seit über 10 Jahren die unangefochtene Nummer Eins in Sachen Parodie und das stellt sie in unzähligen Fernsehauftritten und eigenen Formaten immer wieder in Perfektion unter Beweis. Von Stefan Raab über Heidi Klum und von Ruth Moschner bis Claudia Obert - kein(e) Promi ist vor ihren Parodien sicher. Ab September 2024 geht Tahnee mit ihrem dritten und zugleich persönlichsten Programm „BLÜTEZEIT“ auf große Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz.Juliette erlangte als Teilnehmerin der ersten Staffel „Deutschland sucht den Superstar“ 2002 große Bekanntheit. Die ausgebildete Tänzerin, Musicaldarstellerin und Sängerin kam bis ins Finale der Sendung und belegte dort den zweiten Platz. In den Folgejahren veröffentlichte Juliette eigene Musik, schrieb für andere Künstler Songs und war gelegentlich im TV zu sehen. Von 2013 bis 2023 war Juliette als Dozentin an der Music Academy Köln-Süd und an der Music Academy Bonn als Dozentin tätig. 2014 coachte sie den Gewinner von „Das Supertalent“ zum Sieg und kehrte von 2018 bis 2023 als Vocalcoach zurück zu DSDS. Im Mai 2023 startete sie mit Tahnee den gemeinsamen Podcast „Fühl Vergnügen“.Im Rahmen einer Silent Auction haben die Gäst_innen die Chance, einzigartige Preise und Erlebnisse zu ersteigern, die man so nicht kaufen kann. Dazu gehören unter anderem ein unterzeichnetes Trikot von Basketballspieler Dirk Nowitzki und limitierte Vasen der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin. Der Erlös aus dieser Auktion kommt der Stiftungsarbeit zugute und unterstützt PROUT AT WORK auf ihrer Mission zu mehr queerer Chancengleichheit und gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz.Vorstand Albert Kehrer freut sich über die zahlreichen Gebote an der Auktion: „Dank der Unterstützung aller, die bei der Gala anwesend waren, aber auch die, die uns außerhalb der Veranstaltung mit Spenden unterstützen, können wir unsere Stiftungsarbeit weiter ausbauen. Mehr Ressourcen bedeutet für uns, dass wir dem Thema noch mehr Sichtbarkeit verleihen und Unternehmen für queere Vielfalt sensibilisieren können – denn queere Menschen sind am Arbeitsplatz immer noch Schlechterbehandlung und Diskriminierung ausgesetzt.“ Bis 13. Juli haben Interessierte noch die Chance, über die Website an der Silent Auction teilzunehmen und ihr Gebot abzugeben.