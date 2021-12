Vortragsankündigung: Stefan Rahmstorf: „Kipppunkte im Klimasystem“

„Zurecht mahnen Klimawissenschaftler immer nachdrücklicher vor den Konsequenzen einer Verfehlung des 1.5 Grad-Ziels und der Überschreitung kritischer Kipppunkte mit verheerenden Folgen. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Prof. Rahmstorf auf den aktuellen Stand der Klimafolgenforschung zu schauen und einen Blick auf die nun dringendst notwendigen Schritte zu werfen“, sagt Dorothea Sick-Thies, Initiatorin der gastgebenden Umweltorganisation „Protect the Planet – Gesellschaft für ökologischen Aufbruch“. Die Münchner NGO steht unter anderem mit hinter der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde gegen das Klimaschutzgesetz der abgewählten Bundesregierung und dem erfolgreichen Münchner Bürgerentscheid zum Kohleausstieg.Protect the Planet und die Studentische Vertretung der TU München Referat Umwelt laden gemeinsam mit weiteren Partnerorganisationen herzlich ein, dem Vortrag von Prof. Rahmstorf zu folgen und im Anschluss die Gelegenheit für Fragen zu nutzen.Der Vortrag ist online (Zoom) und kostenlos. Moderation: Dr. Helmut Paschlau.Anmeldung über die Webseite von Protect the Planet erforderlichProtect the Planet organisiert die Veranstaltungsreihe gemeinsam mit Dr. Helmut Paschlau und laden gemeinsam mit den veranstaltenden Partnern herzlich dazu ein, teilzunehmen: Greencity München e.V. , oekom e.V., Netzwerk Saubere Energie München Presseanfragen bitte an markus.raschke@protect-the-planet.de richten.