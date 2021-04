Umweltgruppen starten Vortragsreihe zum "Klimanotstand" in München

“Klimanotstand darf keine Phrase bleiben, es besteht akuter Handlungsbedarf. Speziell bei der Energieversorgung, der Mobilität, der Stadtverwaltung und den städtischen Beteiligungen gibt es sehr viel zu tun – und darauf machen wir mit dieser Vortragsreihe aufmerksam. Wir freuen uns, gemeinsam mit Dr. Helmut Paschlau viele spannende Referierende gewonnen zu haben und laden herzlich zur Vortragsreihe ein.” erklärt“Demonstrieren reicht uns nicht, wir fordern, dass die Stadt ihre Beschlüsse umsetzt und die SWM ihrer Werbung mit 100% Erneuerbaren gerecht wird. Dafür setzen wir uns mit Expert:innen und Aktivist:innen auseinander. Wir freuen uns sehr, dass die Vortragsreihe jetzt schon hohe Aufmerksamkeit in München gewonnen hat.” freut sich auch, der als Ingenieur schon in die Energiekommission der Stadt München 2014-2020 berufen war.Die Vortragsreihe umfasst die aktuellen Diskussionsthemen der Münchner Klimapolitik umund den(22.4.),(11.5.),(20.05.),(8.6.),(15.6.),(29.6.),(13.7.),(22.7.),(29.7.),(9.9.).Am 22. April 2021 um 19:00 Uhr geht es los mit dem Thema:, geladen sind, Sprecher von Raus-aus-der-Steinkohle München Umweltaktivist von Protect the Planet und Münchner Bezirksrat,, 3. Bürgermeister und Vertreter von Raus-aus-der-Steinkohle Unterföhring sowie, Umweltaktivist von Fossil Free München. Gemeinsam beleuchten Sie die fossile Energieversorgung der Stadt und die Wege heraus aus Kohle und Gas.undorganisieren die Reihe gemeinsam mit, dem, dem, demzählte zu den großen Unterstützern des erfolgreichen, bei dem 2017 die Münchner Bürgerschaft den Kohleausstieg für 2022 beschlossen hat. Gemeinsam mit der Koordinierungsgruppe Raus-aus-Steinkohle-Öl-und-Gas (RadSÖG) fordert Protect the Planet die Stillegung des HKW Nord II und das Ende von Öl- und Gasbohrungen der städtischen Beteiligungsgesellschaften "SpiritEnergy" in der Nordsee.