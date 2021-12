Ein voller Erfolg - ProLife GmbH pflanzt Bäume im Rahmen des ProLife Green Deals!

Dieses Jahr ging es mit einem Teil des Teams in das nahe der Zentrale liegende Forstgebiet Manching. Die fleißigen Helfer rund um die beiden Geschäftsführer Herrrn Michael und Felix Früchtl, pflanzten Ende November eigenhändig über 150 Tannen.

Die Idee des ProLife Green Deals entstand bereits Mitte des Jahres 2019 und wurde anschließend zum Jahresstart 2020 Realität.



„Wir haben uns schon immer für soziale Projekte eingesetzt und machen das auch heute noch. Nur wollten wir als Team auch unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten und zwar vor Ort und möglichst auch mit der Option selbst Hand anzulegen“, so Geschäftsführer Felix Früchtl.



So kam es zur Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft deutscher Wald e. V. , eine Organisation mit Sitz in München, die es sich zur Aufgabe gemacht hat unter anderem den deutschen Waldbestand kontinuierlich wieder nachhaltig aufzubauen!



Wie kann ich Teil des ProLife Green Deals sein?



Ganz einfach! Jede Versicherung, die ein Kunde an die ProLife GmbH, dem Marktführer im Ankauf- und Factoring von Lebens- und Rentenversicherungen im DACH Bereich, verkauft, sorgt dafür, dass neue Bäume gepflanzt werden können. Dafür erhält der Kunde natürlich auch ein exklusives Zertifikat für seine Teilnahme am Green Deal.



„Das Feedback unserer Kunden und unseres Teams sind umwerfend und dadurch, dass wir immer wieder selbst pflanzen, lernen wir nebenbei unseren Wald immer besser kennen. Eine Win-Win Situation für alle Beteiligten“, so der Gründer der Firma Herr Michael Früchtl.



Auch nächstes Jahr soll der ProLife Green Deal wieder stattfinden und für einen gesunden Waldbestand in unserer Region sorgen! "Ich finde, wir haben mit unserem Green Deal etwas tolles geschaffen. Ich kann es nur unterstützen, dass unsere Firma sich für unseren Wald und unser Klima einsetzt. Und wenn wir selbst noch unsere Teil dazu beitragen können, dass erfüllt mich das mit Stolz", so Frau Morina, Leitung des Gesamtvertriebes im Innendienst.

