Spa-Erlebniswelt des Ferienparadies Schwarzwälder Hof gekürt

08.02.19

Wellness und Erholung für die Gäste ist die Passion des Ferienparadies Schwarzwälder Hof in Seelbach im mittleren Schwarzwald. Erst kürzlich gab es im Saunagarten eine bedeutende Erweiterung.



Ein Mekka des Wohlbefindens. Es sucht seinesgleichen und verwandelt alle Unannehmlichkeiten des Alltags im Handumdrehen in ein ausgeglichenes Wohlbefinden, und das seit nunmehr schon über 20 Jahren. Für das Angebot seiner Spa-Erlebniswelt bekam das Ferienparadies Scharzwälder Hof im Bereich Wellness-Erholung kürzlich im Rahmen des Campsite Award 2019 die “Best Of” Auszeichnung, und das zurecht. Bei dem Wettbewerb in dieser Kategorie geht es um das Angebot mit außergewöhnlichen Touch, und sozusagen den Vorteil einer platzeigenen Saunalandschaft mit allem was man dazu braucht wie Sauna, Dampfad, Whirlpool und Co. gemeinsam auf dem eigenen Areal zu vereinen.



Inhaberfamilie Schwörer treibt dieses Angebot seit den Anfängen des Ferienparadieses stets voran. Ständig neue Ideen bewegen die Familie dazu, ihren Gästen das Non plus Ultra einer excellenten Spa-Erlebniswelt zu bieten. In ländlich rustikaler Atmosphäre erlebt man hier die Faszination Holz mit Genuss und Entspannung – Natur pur.



Alles für Entspannung und Wohlbefinden



In der inzwischen auf stolze knapp 2000 Quadratmeter angewachsenen Wellness-Landschaft entführen das Erlebnishallenbad mit Strudelpilz, Gegenstromanlage, Wasserfall und Massagedüsen, die vielfältige Saunalandschaft mit Farblicht-, Finnischer-, Infrarot-, Höhlen- und Panoramasauna, einem Dampfbad, Erlebnisduschen mit Tropen-atmosphäre, Kneippgrotte, Solarien, Duftgrotten und Wasserfälle den Gast in höchst genussvolle Sphären und exotische Klimazonen, ebenso ein großer Erholungsbereich auf 200qm Fläche mit 22 ergonomisch geformten und beheizten Steinliegen, vier Ruhebänken mit Infrarot-Wärmelampen, einem beheizten Kiesbeet und zusätzlichem Teich mit Wasserfall und Holzbrücke als Blickfang. Außerdem verleihen die angebotenen Verwöhnprogramme und Massagen, Einzel- und Doppelwannenbäder, Körperanwendungen und Kosmetikbehandlungen dem eigenen Körper das beruhigende Gleichgewicht und Wohlbehagen.



Outdoor-Spa mit neuer Außensauna



Auf dem einladenden und mit Naturbadeteich ausgestatteten Außenbereich gibt es als neueste Errungenschaft noch mehr Raum für erholsames Wohlbefinden. Im erweiterten Saunagarten mit jetzt noch mehr Liegeflächen wurde jüngst in bewährter Blockbauweise die neue Außensauna für bis zu 60 Personen eröffnet - Outdoor-Spa im Schwarzwald. Das Team des Ferienparadies Schwarzwälder Hof freut sich darauf, allen Wellness-Begeisterten die das außergewöhnliche Spa-Erlebnis suchen, ganzjährig ein herzlich willkommenes Wohlbefinden zu bescheren.

