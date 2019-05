Pressemitteilung BoxID: 754241 (Projektagentur Kegel)

Camp Roadshow gastiert auf dem GITZ

Der Fünf-Sterne Campingpark Gitzenweiler Hof in Lindau präsentiert am Mittwoch, 12. Juni seinen Gästen und allen Campinginteressierten eine besondere Ausstellung: Die Camp Roadshow ist mit 16 namhaften Unternehmen/Marken aus der Camping- und Caravaning-Branche zu Gast. Es werden Produkt-Neuheiten vorgestellt, viel zu sehen, zu bequatschen und am Ende des Tages zu gewinnen sein.



In gewohnter Manier zeigt die Camp Roadshow jedes Jahr Campern und Reisefreudigen an deren „Lieblingsorten“ tolle Produktneuheiten, aktuelle Techniktrends, viel Wissenswertes, jede Menge Service und einiges mehr, was letztlich das Camping und das Reisen noch schöner macht.



Sauberkeit, Werterhaltung, Interieur



Für eine echte Umweltschonung sorgen die awiwa-Produkte. Mikrobiologische Flüssigkeiten und Zusätze sorgen für Sauberkeit, gute Gerüche und für Wohlbefinden. Camping Wagner ist ein in ganz Deutschland aktiver Camping-Fachhändler mit beeindruckendem Sortiment und jeder Menge Know-how.



Werterhaltung und vorrangig die Pflege von Reisefahrzeugen ist die Domäne von Carasip und deren Produktreihen. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die Themen Sonnen-/Wetterschutz und Versiegelung. Bei Car Inside ist der Name Programm: Die Karlsruher Autosattlerei ist der Profi, wenn um das Interieur von Reisefahrzeugen, mobilen Schätzchen, Oldtimern, Kfz-Aufarbeitungen etc. geht.



Outdoor-Kochen



Cobb Grill ist ein Urgestein der Camp Roadshow. Der neue Grill Cobb Air mit Deckelentlüftung wird wie der beliebte Pizzastein, der den schicken Edelstahlgrill flugs zum Pizzaofen wandelt, für Interessierte auf der Tour präsentiert.



Alles um Campinggefährte und Zubehör



Die Allgäuer Reisefahrzeugschmiede Dethleffs gehört zu den innovativsten Herstellern der Branche. Auf der Camp Roadshow können sowohl ein aktuelles Reisemobil wie auch ein Caravan aus nächster Nähe kennen gelernt werden.



Flugs einen Pkw mit Heckklappe, einen Kombi oder Van zum Reisemobil umrüsten geht bestens mit den Modulen von EGOE nest. Was die tollen Kisten alles in sich bergen, kann sich sehen lassen.



Der Offroad-Caravan Hero Camper war auf der Halle-1-Galerie während der CMT ein echter Publikumsmagnet. Nun kann der ins Auge stechende Gelände- und Abenteuerwohnwagen während der Camp Roadshow aus nächster Nähe bestaunt werden.



Die Farbe Rot dominiert das Outfit des Wurmi-Standes. Die Schraubheringe sind ein Klassiker im Campingzubehör und erfahrene Camper wissen deren Sicherungsqualitäten besonders bei Wind und Wetter zu schätzen. Besonders beliebt sind derzeit die Wurmi-Markisensets.



Stets auf Empfang



Megasat - die Profis für Satellitenempfangstechnik und TV - demonstrieren vor Ort ihr beachtenswertes Technikangebot. Mit dabei der 32 Zoll Bildschirm aus der Royal-Line, einer der größten speziell für Reisefahrzeuge erhältliche Fernseher. Ob Soundbars, Flatscreens und/oder SAT-Empfangsanlagen, die Megasat-Produkte zaubern Komfort, Wohlklang und Brillanz ins Reisefahrzeug.



Schnelles Internet unterwegs und überall, das ist das große Thema von Vodafone auf der Camp Roadshow. Besucher der Tour für bestes Campertainment können sich vor Ort informieren.



Kenner der Camp Roadshow werden am CampingSchaf-Stand dieses Jahr wieder beste Navigationssoftware für Reisefahrzeuge erleben können.



Umweltfreundlich unterwegs



Brandaktuell reagiert Mitsubishi auf die Themen der Zeit und präsentiert mit dem neuen Outlander Plug-in Hybrid ein Zugfahrzeug, dass Campingansprüchen gerecht wird. Eine moderne Antriebstechnik, die Umweltschonung, nutzbare Reichweiten und Anhängelasten in sich vereint.



Angebote aus dem Reisebüro



Ein ganz besonderer Vertreter seiner Branche ist der ReiseClub Dortmund. Das beliebte Reisebüro im Ruhrgebiet mit den besonderen Sparofferten überzeugt und hat allerlei Verlockungen fürs Weltenbummeln im Programm.



Tolle Gewinnchancen



Ein Höhepunkt der Camp Roadshow ist unbestritten die allabendliche Verlosung: Top-Sachpreise finden direkt neue Besitzer. Einzige Voraussetzung ist, dabei zu sein.



Die Sachpreise und Gutscheine der Camp Roadshow Tombola sind seit Jahren echte „Haben wills“ und werden garantiert am Abend ausgegeben. Es sei noch nicht alles verraten, aber verlost werden die so heiß begehrten Campingschafe, das neue Megasat TV-Geräte, „Easy to Go“-Cobb-Grills und und und



Termin: Mittwoch, 12. Juni 20190, 11 - 18 Uhr

Verlosung: 17.00 Uhr

