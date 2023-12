Das Slow Fashion-Label MIOMARTHA eröffnet ersten Store

Das deutsche Modelabel MIOMARTHA eröffnet den ersten eigenen Store in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Auf einer Gesamtfläche von 90 Quadratmetern in der Fahrgasse 87, können ab sofort die luxuriösen und nachhaltig produzierten Kollektionen entdeckt werden. Zudem bietet ein Pop-Up Bereich ein stetig wechselndes Programm an lokalen Künstler- und Designer:innen.



MIOMARTHA ist bekannt für feminine und puristische Styles und setzt seit der Gründung in 2016 auf komplementäre Kollektionen, transparente Herstellungsprozesse und europäische Manufakturen. Mit der Unterstützung des Stadtplanungsamt Frankfurt am Main sowie Radar Frankfurt hat Heidi Koselowski, Gründerin und Designerin der Slow Fashion-Marke, einer 135 Quadratmeter großen Einzelhandelsfläche neues Leben eingehaucht.



„Mit dem ersten MIOMARTHA Store in Frankfurt am Main ist ein lang gehegter Traum nun Realität geworden. Frankfurt ist eine pulsierende Metropole – hier trifft Global Business auf hessische Frohnatur, eine neue Urbanität auf Tradition und Eleganz. Ein perfektes Zusammenspiel, das in meinen Designs – und nun auch im Store-Konzept – zum Ausdruck kommen“, so Heidi Koselowski, Gründerin und Designerin von MIOMARTHA.



Erster Store von MIOMARTHA – luxuriöse, nachhaltige Mode erobert Frankfurt



Im Zentrum Frankfurts, in der Fahrgasse 87, sind auf einer Verkaufsfläche von rund 70 Quadratmetern ab sofort die Kollektionen von MIOMARTHA zu finden. Aktuell präsentiert das Label den ersten Drop der PURE Fall/Winter Collection, der durch Key Pieces einzelner vorangegangener Sections komplettiert wird. Die Designs von MIOMARTHA zeichnen sich durch die moderne Ästhetik sowie zeitlose Eleganz aus, eine Symbiose zwischen Business Styles und perfekt sitzenden Freizeitlooks. Der minimalistische Stil spiegelt sich auch im Interior Design des Stores wider, das durch Flower Arrangements der lokalen Künstlerin Kelly Ekardt perfekt abgerundet wird.



Pop-Up Bereich sorgt wechselnde Impulse



Das Store-Konzept geht jedoch über das schlichte Präsentieren von Kleidungsstücken hinaus: Dank einer angrenzenden Pop-Up Fläche von knapp 30 Quadratmetern wurde zusätzlich Raum für unabhängige Brands, Ausstellungen, Lesungen, Austausch für Kreative u.v.m. geschaffen. Aktuell sind Künstler des Kollektivs 10th im Pop-Up Space vertreten, dessen Konzept mit einer Finissage am 30.11.2023 ihren krönenden Abschluss finden wird. Zudem ist direkt vom MIOMARTHA Store eine weitere angrenzende Fläche zugänglich – hier können Besucherr:innen das Angebot von DASH Press, eine kuratierte Auswahl an Büchern und Zeitschriften, entdecken.



Adresse & Öffnungszeiten



MIOMARTHA Store: Fahrgasse 87, 60311 Frankfurt



Montag bis Dienstag: nach Vereinbarung



Mittwoch bis Samstag: 11:00 bis 19:00 Uhr