proFagus® auf der spoga+gafa 2022: Nachhaltigkeit, Ökologie und Heimatliebe im Fokus

Die internationale Grillbranche versammelte sich vom 19. bis 21. Juni auf der spoga+gafa in Köln, die zu den bedeutendsten Messen weltweit im BBQ-Bereich zählt. Natürlich durfte hier proFagus® nicht fehlen. Der Buchen Grill-Holzkohlehersteller präsentierte sich in Halle 8 mit einem für Aufmerksamkeit sorgenden, grünen Stand und rückte mit diesem Auftritt den Markenkernwert Nachhaltigkeit unübersehbar in den Vordergrund. Die beiden Produktneuheiten Meine Tüte Heimat und Naturland-Zertifizierung sorgten beim Fachpublikum für reges Interesse und Aufmerksamkeit.



Meine Tüte Heimat – Hier aufgewachsen. Hier verarbeitet. Hier eingetütet.



Heimatliebe und Verantwortung bedeuten für proFagus® weit mehr als nur Umweltschutz. Das Unternehmen setzt sich ein für Arbeitsplätze in der Region und den Erhalt der heimischen Wälder.



Bei der Produktion verwendet proFagus® ausschließlich Buchenhölzer aus der Durchforstung PEFC-zertifizierter, regionaler Wälder und unbehandelte Resthölzer der Holzwerkstoffindustrie. Das Buchenholz kommt aus einem Umkreis von max. 150 km ins Werk nach Bodenfelde an der Weser, in dem seit über 125 Jahren Holzkohle produziert wird.



Das Herz des Unternehmens stellen die rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar, die die Zukunft der nachhaltigen Produktion am Standort sichern. Mit Engagement, Erfahrung und der Überzeugung, dass Heimatliebe solide Wurzeln hat.



Naturland-zertifizierte Bio Buchen Grill-Holzkohleprodukte von proFagus®



Ab Frühjahr 2023 hat proFagus® Naturland-zertifizierte Bio Buchen Grill-Holzkohleprodukte im Sortiment und unterwirft sich damit den strengsten ökologischen Standards für die Waldwirtschaft.



Naturland fügt die ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekte der Nachhaltigkeit zu einem lebendigen Ganzen zusammen, das ständig erweitert wird. Neben strengen Standards für Anbau, Tierhaltung und Lebensmittelverarbeitung gelten auch Sozial- und Fair-Richtlinien, mit denen die zentralen Aspekte der Nachhaltigkeit abgedeckt werden.



Bereits 2003 wurden die ersten Naturland-zertifizierten Buchen Grill-Holzkohleprodukte in Bodenfelde hergestellt. Damit nahm das Unternehmen eine Vorreiterrolle in Deutschland ein, an die jetzt angeknüpft wird. Um der gesteigerten Nachfrage nach Bioprodukten und der zunehmenden Awareness der Verbraucher für Bio-Zertifikate zu entsprechen, gibt es die



nachhaltig produzierte Buchen Grill-Holzkohle von proFagus® im kommenden Frühjahr dann auch in Bio-Qualität mit Naturland-Zertifikat.



Zertifizierte Nachhaltigkeit: „Sehr gut“ für beide 7 kg Produkte



ÖKO-TEST bewertet sowohl die Premium Buchen Grill-Holzkohle DER SOMMER HIT®, als auch die Premium Buchen Grill-Holzkohlebriketts GRiLLiS® mit der Bestnote „sehr gut“ (Ausgabe 07/2022). Bei den beiden Produkten im 7 kg Beutel und im grünen Verpackungsdesign wird, wie bei allen proFagus® Produkten, vollständig auf Tropenholz und schädliche Zusatzstoffe verzichtet.



Die Premium Grill-Holzkohleprodukte DER SOMMER HIT® und GRiLLiS® von proFagus® sind in heimischen Wäldern aufgewachsen, in Bodenfelde vor Ort ressourcenschonend verarbeitet und von engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingetütet. Das ist Heimat to go! Nicht einfach nur ein Ort, sondern vielmehr eine Haltung, ein Gefühl und die Übernahme von Verantwortung. All das wirkt sich positiv auf das Grillerlebnis aus – ganz egal, wo man gerade ist.



Nachhaltigkeit bedeutet Verantwortung



Das hohe Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens bezieht sich allerdings nicht nur auf die nachhaltige Produktion der Buchen Grill-Holzkohleprodukte, sondern auch auf das gemeinsame Engagement von proFagus® und PEFC: Rund 20.000 Baumsetzlinge wurden seit 2019 an insgesamt 11 Aufforstungs-Erlebniswochenenden sowie im Rahmen anderer Aktionen gepflanzt. Gemeinsam mit dem PEFC arbeitet proFagus® in Root Camps daran, die Schäden auszugleichen, die der Klimawandel in Form von Stürmen und Bränden in den letzten Jahren in unseren Wäldern hinterlassen hat. Auf diese Weise finden jedes Jahr insgesamt 5.000 bis 10.000 Jungpflanzen ihren Weg in den Waldboden.