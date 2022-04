Extra lange Brenndauer für noch mehr Grillgenuss – die neuen proFagus® Produkte überzeugen nachhaltig

Im Frühjahr beginnt für viele die Grillsaison – lang ersehnt und heiß vermisst. Da kommen unsere Neuigkeiten gerade rechtzeitig: Die Buchen Grill-Holzkohle DER SOMMER HIT® und die Buchen Grill-Holzkohlebriketts GRiLLiS® in den attraktiven 7 kg Beuteln gibt es jetzt in vielen Lebensmittel- und Baumärkten in ganz Deutschland.



Neuheiten im proFagus®-Sortiment – in Profi-Qualität



Für alle proFagus®-Fans gibt es zwei Produktneuheiten auf dem Grillmarkt: Die Buchen Grill-Holzkohle und die Buchen Grill-Holzkohlebriketts in 7 kg Beuteln. Die extra großen Stücke in DER SOMMER HIT® haben Profi-Qualität und garantieren besonders lange und intensive Brenndauer. Durch schnelles Anbrennen und Durchglühen ist die Grill-Holzkohle ideal für direktes Grillen von Grillgut. Die beliebten GRiLLiS® sorgen aufgrund ihrer speziellen Beschaffenheit für eine extra lange und gleichmäßige Brenndauer und eignen sich damit hervorragend für ausgiebige Grillerlebnisse mit Dutch Ovens, Kugelgrills und Smokern.



Nachhaltig und regional – seit 125 Jahren



Wie alle Grill-Holzkohleprodukte von proFagus® werden auch die beiden neuen Produkte ressourcenschonend und nachhaltig produziert. Zur Herstellung werden ausschließlich regionales Buchenholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und Resthölzer der Holzwerkstoffindustrie verwendet – aus einem Umkreis von maximal 150 km um den Produktionsstandort Bodenfelde herum.



Ökologischer Anspruch – auch für die Verpackungen



Vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt – Nachhaltigkeit spielt für proFagus® schon seit mehr als 125 Jahren eine wichtige Rolle. Das spiegelt sich auch im neuen, grünen Verpackungsdesign der Holzkohleprodukte im 7 kg Beutel sowie in der neuen, aufmerksamkeitsstarken POS-Platzierung aller Grill-Holzkohleprodukte in nachhaltiger Optik wider. Ein echter Hingucker für den Endverbraucher mit klarer Botschaft: proFagus® steht für nachhaltige und ehrliche Qualität.