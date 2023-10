Praxis Prof. Dr. Dhom & Kollegen eröffnet weiteren Standort im neuen Medical Center der BASF in Ludwigshafen

Mit Eröffnung des neuen Medical Centers realisiert BASF ein innovatives Gesundheitskonzept. Die zahnmedizinische Betreuung steht Mitarbeitern und Anwohnern in einer hierfür gegründeten Niederlassung von Prof. Dr. Dhom & Kollegen zur Verfügung.

Als nach Umsatz größter Chemiekonzern weltweit beschäftigt BASF insgesamt mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mehr als ein Drittel davon am Firmenhauptsitz in Ludwigshafen am Rhein. Dabei setzt BASF nach eigenen Angaben bei der Umsetzung seiner unternehmerischen Strategien in erster Linie auf die Leistung seiner Mitarbeitenden und strebt deshalb eine inspirierende und verbindende Arbeitsumgebung an. Teil dieser Strategie sind attraktive Vergütungsmodelle und eine Auswahl an Zusatzleistungen, zu denen auch die medizinische Versorgung zählt. Um diese am Standort Ludwigshafen professionell zu gewährleisten und gleichzeitig im Sinne einer Corporate Social Responsibility regional Verantwortung zu übernehmen, eröffnete BASF am 12. September 2023, nach zweijähriger Bauzeit, feierlich sein neues Medical Center für Mitarbeitende und Bewohner der umliegenden Stadtteile Ludwighafens.



Mit sechs Etagen sowie einer separaten zweigeschossigen Rettungswache bietet das Medical Center auf insgesamt 11.500 Quadratmetern vielseitige fachärztliche Versorgung. Die umfassende zahnmedizinische Versorgung übernimmt hierbei Prof. Dr. Dhom & Kollegen mit einem weiteren Standort.



Spezialisten aus allen Bereichen der Zahnmedizin betreuen Patienten bereits seit dem 4. September von Montag bis Freitag in der neuen Praxis im 3. OG des BASF Medical Center in der Magnetbahnstraße 5-7. Der neueste der nun insgesamt fünf Standorte – mit dem Medical Center drei davon in Ludwigshafen – bietet das gewohnt vielseitige Leistungsspektrum der qualifizierten und erfahrenen Fachzahnärzte von Prof. Dr. Dhom & Kollegen. Von der Parodontitistherapie über Wurzelsanierungen bis hin zur Implantation sowie allen sonstigen zahnärztlichen Behandlungen bietet Prof. Dr. Dhom & Kollegen im BASF Medical Center optimale Versorgung in einem modernen und innovativen Umfeld. Dabei profitieren Patientinnen und Patienten nicht zuletzt von der interdisziplinären Zusammenarbeit der vor Ort vertretenen medizinischen Fachrichtungen. Großes Augenmerk gilt dabei außerdem der Vorsorge in Gestalt eines speziellen Mundgesundheitsprogramms.



„Mit dem neuen Medical Center bietet BASF seinen Mitarbeitenden und den Bürgerinnen und Bürgern von Ludwigshafen sowie der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar medizinische Versorgung auf höchstem Niveau“, erklärt Prof. Dr. Günter Dhom, Fachzahnarzt für Oralchirurgie und Geschäftsführer der Praxis für Zahn-Heilkunde Prof. Dr. Dhom & Kollegen in Ludwigshafen. „Wir freuen uns, unseren Beitrag hierzu im Bereich der zahnmedizinischen Versorgung leisten zu können.“